Lydia Lozano saca a la luz su relación con el padre de Penélope Cruz

Tenemos una información que no dejará indiferente a nadie. Lydia Lozano está en el centro de la noticia tras la publicación de su libro ‘La venganza de la llorona’. En esta obra autobiográfica la colaboradora de programas como ‘Sálvame’ no solo responde a las críticas sobre su emotividad en pantalla, sino que también se adentra en aspectos desconocidos de su vida, incluyendo su vínculo con Eduardo Cruz, padre de las conocidas actrices Penélope y Mónica Cruz. Después de tanto años trabajando en la pequeña pantalla, la periodista todavía tiene cosas que contar.

Lydia Lozano lleva décadas en el mundo del entretenimiento y no necesita presentación. Su nombre está asociado a exclusivas, momentos inolvidables en plató y una peculiar capacidad para conectar con la audiencia. Sin embargo, detrás de las cámaras y de su conocida imagen de «la llorona», se esconde una mujer con historias que hasta ahora no había compartido.

En la promoción de su libro ha explicado el motivo de su título, que hace referencia a las burlas recibidas por sus lágrimas en televisión: «Mucha gente me decía peyorativamente: ‘Mírala, otra vez llorando’. Pero ahora he querido convertir ese insulto en algo positivo, una especie de venganza simbólica». Más allá del análisis de su carrera, ‘La venganza de la llorona’ se ha convertido en un escaparate para contar anécdotas que, según la protagonista, han definido su vida tanto profesional como personal.

Lydia Lozano habla del padre de Penélope Cruz

Entre las historias que más han sorprendido a los lectores está la relacionada con Eduardo Cruz, el padre de las hermanas Cruz. Lydia se refiere a él como «un hombre muy especial» y recuerda con cariño los momentos que compartieron. Según revela en el libro, su relación con Eduardo iba más allá de lo profesional, aunque desmiente categóricamente cualquier insinuación romántica. «El bobo de Jesús Mariñas decía que estaba enamorado de mí. Menuda tontería», asegura en un tono sarcástico.

A lo largo de su autobiografía, Lydia narra cómo Eduardo Cruz era una persona reservada, algo que contrastaba con su propia naturaleza abierta. «Era muy tímido, pero tenía un gran sentido del humor. A pesar de nuestras diferencias, nos llevábamos muy bien», explica al respecto.

Uno de los aspectos más intrigantes del relato es cómo esta relación no fue del todo bien recibida por las hijas de Eduardo, especialmente Penélope y Mónica Cruz. Según Lydia, las actrices temían que su padre compartiera información sensible con ella. «Sus hijas no estaban cómodas con nuestra amistad. Tanto es así, que si yo le llamaba y alguna de ellas estaba cerca, me colgaba el teléfono de inmediato, como si estuviera escondiendo algo».

Las pruebas de esta polémica relación

La colaboradora asegura que nunca buscó sacar ventaja de esta amistad ni traicionar la confianza de Eduardo Cruz. Sin embargo, admite que el comportamiento de las hermanas le resultaba curioso: «Siempre me he preguntado qué creían que iba a hacer con esa información. Jamás he sido desleal con la gente que me ha confiado algo».

También ha recordado cómo intentaba incluir a Eduardo en eventos y reuniones sociales, siempre con la intención de integrarlo en su círculo. «Le invitaba a todos los actos que podía. Cuando aceptaba, parecía disfrutar mucho, pero luego me enteraba de que recibía broncas de sus hijas por haber asistido», confiesa durante su libro.

Pese a estas tensiones, Lydia valora positivamente la relación que mantuvieron y asegura que aún conserva conversaciones de WhatsApp con él, como un recuerdo de los momentos compartidos.

‘La venganza de la llorona’, un libro que viene pisando fuerte

La publicación de ‘La venganza de la llorona’ no solo ha servido a Lydia Lozano para responder a las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, sino también para ofrecer un vistazo a una faceta más personal e íntima de su vida. Su relato sobre Eduardo Cruz arroja luz sobre una relación marcada por el respeto, pero también por las complejidades de tratar con una figura vinculada a una de las familias más reconocidas del mundo rosa.

Para sus seguidores, este libro es una prueba más de que Lydia Lozano sigue siendo una figura única e incombustible, capaz de sorprender incluso después de tantos años en el foco mediático. Mientras tanto, para los curiosos, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo reaccionarán las hermanas Cruz ante estas revelaciones? De momento no hay ninguna reacción al respecto, pero Lydia asegura que no tiene ningún miedo. Está orgullosa de libro que ha escrito, siente necesitaba hacerlo y cuenta con el respaldo de todos sus compañeros, sobre todo de los que coincidieron con ella en ‘Sálvame’.