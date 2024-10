Así es la verdadera relación que Penélope Cruz tiene con sus dos hermanos, Mónica y Eduardo

Penélope Cruz empezó a escribir su historia en 1989. Aquel año participó en el videoclip de La fuerza del destino, una canción compuesta por el grupo Mecano. Desde el primer momento demostró que tenía una gran capacidad para entretener a los espectadores. Hollywood le estaba esperando y la artista no tardó en conquistar la ciudad. Pero, ¿en qué punto deja todo esto a sus hermanos?

Penélope Cruz es la mayor. Después de ella nació Mónica y más adelante Eduardo. Los tres tienen mucho talento, aunque es evidente que la mujer de Javier Bardem se ha llevado la mejor parte. Comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo cuando tenía 14 años, pero nunca ha perdido el norte. Intenta no hablar de su vida privada durante sus entrevistas, pero siempre ha dejado claro que su familia es lo más importante para ella.

Eduardo Cruz en Los Ángeles. (Foto. Gtres)

Mónica Cruz ha registrado muchos hitos en su carrera profesional. Uno de sus proyectos más destacados es haber protagonizado la serie UPA Dance. Interpretaba a una bailarina que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ejercer su profesión. Lo cierto es que este papel guardaba grandes similitudes con su vida real, pues ella también se dedica a la danza.

Mónica y Eduardo, siempre en la sombra

Mónica le dio una entrevista a Risto Mejide en Viajando con Chester. Aseguró que para ella no era importante la fama ni el reconocimiento, lo único que le importaba era poder trabajar de su verdadera pasión. Ha tenido que pagar un precio elevado por ser hermana de Penélope Cruz. Las comparaciones no son buenas y dentro del mundo del arte hay mucha competencia. No obstante, Mónica tiene detrás un equipo humano que le protege bastante.

Mónica Cruz en ‘Viajando con Chester’. (Foto: Mediaset)

La artista ha recibido el apoyo de Penélope Cruz, quien se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido hasta el momento. Uno de sus últimos proyectos ha sido ser la protagonista de UPA Next, una serie que ha tenido mucha repercusión en Atresplayer.

Tanto Mónica como Eduardo prefieren estar en la sombra. Este último dio sus primeros pasos profesionales como cantante, pero se siente más cómodo trabajando detrás de las cámaras y ha optado por ser compositor y productor. El nombre de su hermana siempre le ha perseguido, pero ha conseguido trabajar para artistas de la talla de Miguel Bosé o Bunbury.

Una familia muy unida

Penélope y Mónica Cruz en México. (Foto: Gtres)

Todo lo que rodea a Penélope Cruz está cubierto de cierto misterio. El simple hecho de informar sobre su lugar de residencia habitual generó polémica. Muchos pensaban que vivía en Estados Unidos, pero distintas fuentes aseguran que lleva mucho tiempo en Madrid, su ciudad natal. Con todo esto es lógico pensar que la relación que mantiene con Mónica y Eduardo también tiene un toque enigmático.

No obstante, la familia Cruz está muy unida. Tanto es así que su madre le acompañó al Festival de San Sebastián. Es más, en ocasiones sus hermanos viajan con ellas en determinadas entregas de premios. Eso sí, optan por ocupar un papel más discreto. No quieren estar relacionados constantemente con la figura de Penélope, pero eso no quiere decir que entre ellos haya diferencias.