Miguel Bosé está aprovechando su estancia en nuestro país para visitar diferentes programas de televisión. Y lo cierto es que está dejando titulares de lo más llamativos a su paso. Esta misma semana, sorprendía al contestar a Ana Rosa Quintana sobre quién había sido el amor de su vida: «Hay muchos amores de mi vida. Ha habido muchos hombres y mujeres. He tenido la suerte de que me ha gustado todo». Una confesión que, a buen seguro, no gustaba nada al que fuera su pareja durante más de dos décadas, Nacho Palau.

Pero no ha sido la única declaración que ha llamado la atención del cantante en las últimas horas. Miguel Bosé no solo ha revelado su afición por el fútbol en su última aparición pública sino que se ha pronunciado sobre un proyecto en común que quería hacer con él la Quinta del Buitre, el mítico grupo formado en los 80 por cinco jugadores del Real Madrid. Estos no eran otros que Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, Miguel Pardeza, Miguel González ‘Míchel’ y Rafael Martín Vázquez.

Miguel Bosé en Madrid / Gtres

Si bien fueron conocidos los negocios que el cantante y algunos integrantes de la Quinta del Buitre llevaron a cabo en el pasado con la Bodega Casalobos -la cual entró en concurso de acreedores en 2011 y salió a subasta en 2022-, se desconocían otras iniciativas que el hijo de Luis Miguel Dominguín había emprendido con los futbolistas. Y fue él quien lo reveló en el último programa de El musical de tu vida, donde fue sorprendido con la visita de su amigo Manolo Sanchís.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

«¿Cómo estás querido capitán?», le dijo Bosé al exfutbolista mientras se fundían en un cariñoso abrazo. Además de confirmar la admiración mutua que se profesan, Sanchís desveló que era fan incondicional del cantante: «Yo antes de conocerle personalmente, ya le seguía por toda España con mi mujer, que también era una fan absoluta». Y aunque el conductor del programa, Carlos Sobera, intentó que el ex capitán del Real Madrid entonase alguna canción del artista sin éxito, sí consiguió una verdadera revelación al preguntarle al intérprete si nunca se le ocurrió subir a los futbolistas con él al escenario.

Miguel Bosé en la promoción de la serie ‘Bosé renacido’ / Gtres

«Compartimos un par de proyectos y en los dos estaban los chicos de la Quinta del Buitre», empezó contando Sanchís. «Y en una de las reuniones, le ofrecimos la posibilidad de hacerle los coros de Los chicos no lloran en Las Ventas. Pero no quiso», dijo refiriéndose a Miguel Bosé. Pero este explicó el motivo de su decisión: «Lo hice para protegerles, porque yo sabía que eso tenía una salida muy mala».

Desde luego, hubiese sido de lo más llamativo ver al cantante en un concierto con el mítico grupo de futbolistas pero, lejos de la anécdota, el autor de Morena mía quiso dejar claro lo que sentía por Sanchís. «Para mí, Manolo era un futbolista muy completo. Era un tío, además, que tenía un liderazgo nato y sabía manejar a la gente: el capitán. Era un tipo con un toque de balón muy especial. Cuando él jugaba, había una sensación de equipo automática», indicó.