Miguel Bosé desvela quién fue su verdadero amor y no fue Nacho Palau

Miguel Bosé visitó el pasado lunes el plató de TardeAR, el espacio de Telecinco que ameniza las tardes de lunes a viernes que está a los mandos de Ana Rosa Quintana. El motivo de su reaparición tuvo que ver con el inminente estreno en la cadena insignia del grupo de su biopic al que ha llamado Bosé, aunque es necesario mencionar que se la serie de cuatro capítulos se ha readaptado bajo el título La noche de Bosé, en los que se narrarán los momentos más importantes y que han marcado al cantante: desde sus inicios en la música, su desenfrenada juventud hasta la decisión de ser padre, junto a Nacho Palau. Cabe destacar que, dicha pieza audiovisual ya se estrenó el pasado mes de marzo en España en la plataforma Skyshowtime, aunque vio la luz por primera vez en Norteamérica en Paramout+.

Miguel Bosé en ‘TardeAR’ / Telecinco

Durante la distendida conversación que mantuvo con la periodista, el intérprete de Amante Bandido hizo gala de su sinceridad al hablar de su terreno más personal. Es aquí cuando Bosé hizo una revelación que sorprendió a propios y extraños porque si a ojos del mundo Palau habría sido el amor de su vida, con quien estuvo 26 años, nada más lejos de la realidad. «Hay muchos amores de mi vida. Ha habido muchos hombres y mujeres. He tenido la suerte de que me ha gustado mucho», confesó, sin entrar en más detalles sobre este asunto.

Sin embargo, sí que habló de algunos amores de juventud, destacando el romance que mantuvo con Ana Obregón durante más de dos años, hasta que Nacho Duato se cruzó en sus vidas. «Se cruzó esta belleza de hombre…Nos fuimos a Nueva York, estudiamos allí mucho tiempo y luego él se fue a Suecia, al Cullberg a bailar, y yo retomé mi carrera que había interrumpido», recordó Bosé.

Miguel Bosé y Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

Miguel Bosé quiso ahondar más sobre este aspecto de su vida y contó cuál fue la reacción de su padre, Luis Miguel Dominguín, al enterarse de su bisexualidad. «Lo entendió todo. Cuando se enteró de esta generosidad en mi gusto, me lo dijo. No le mentí porque era mi padre, y me dijo: ‘No sabes la envidia que me das. Era muy respetuoso y me pedía que le contara cómo me sentía. Era un hombre con una ternura bestial, y eso que en la primera parte de mi vida esa ternura no la caté porque era muy exigente conmigo y quería que fuera el heredero de la casta Dominguín», contó.

Miguel Bosé en la presentación de ‘Bosé’ / Gtres

Sobre esto, Ana Rosa preguntó al invitado sobre si su productora sabía de su sexualidad en el momento en el que se disparó su fama. «Mi casa discográfica no sabía nada. Estas cosas aparecen ahora porque pasa el tiempo y las cosas que te parecían importantes, de repente no lo son tanto. Necesitas mucha paz y reconciliación para estar tranquilo y para poder seguir progresando y creciendo (…) Cuando se conocen estos secretos, me libero mucho, porque pesan y si quieres volar, o tiras el lastre o no subes», reveló Bosé en un arranque de sinceridad.