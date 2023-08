Nacho Palau no descarta reconciliarse con Miguel Bosé tras lo último que ha pasado

El 1 de agosto se confirmó una noticia que dejó a los seguidores de Nacho Palau realmente sorprendidos: el escultor estaba de vacaciones con Miguel Bosé en Mallorca. Cada vez se conocen más detalles de este encuentro y ahora ha sido Nacho quien ha dado un paso adelante para explicar qué pasó exactamente entre ellos. Lo último que se sabía era que estaban enfrentados en los tribunales y que la justicia le dio la razón a Miguel Bosé.

El cantante defiende que nunca tuvo hijos con Nacho, asegura que dos eran de él y dos del escultor, por eso no consiente que los cuatro se críen juntos, que es justo lo que Palau está buscando. Toda esta situación ha generado mucha tensión entre la exparjea, por eso el último movimiento de Nacho Palau ha generado tanta repercusión.

Miguel Bosé en un evento / Gtres

El valenciano se ha sentado en un programa de televisión y ha dado una sincera entrevista. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que está recuperado de su enfermedad. En agosto de 2022, después de participar en Supervivientes, se sometió a unas pruebas médicas y le detectaron cáncer de pulmón. Ha atravesado situaciones complejas, pero nunca ha dejado de luchar y por fin ha conseguido derrotar a su problema médico.

Nacho Palau no descarta reconciliarse con Miguel Bosé en un futuro

Lo primero que ha dejado claro es en qué punto está su proceso de recuperación. Todavía debe someterse a revisiones periódicas, pero afortunadamente puede decir que ha vencido al cáncer. Nacho ha explicado que durante todo este proceso ha contado con la ayuda de su madre, Lola Medina, quien también estaba enferma. Por eso Miguel Bosé se interesó por él y se ofreció a colaborar. Así empezó el acercamiento.

Nacho, después de explicar cómo era su nueva relación con el cantante, ha reconocido que no descarta reconciliarse con él, aunque de momento prefiere ser prudente. «No lo sé, no me veo en el punto de volver con Miguel, todavía», esta última palabra ha llamado la atención y los colaboradores de La última noche, programa donde ha dado la entrevista, le han seguido preguntando.

Nacho Palau y Miguel Bosé en Madrid / Gtres

«Miguel y yo hemos hablado mucho de cuando los nanos eran pequeños y hemos recordado situaciones graciosas. Le he hecho una paella estos días», ha empezado diciendo. Después ha explicado que sus hijos le ha pedido que le otra una segunda oportunidad al cantante. «Me han preguntado y les he dicho que de momento no».

¿Cómo empezó la historia de amor?

Nacho Palau asegura que la diferencia de edad que existe entre él y Miguel no es ningún problema, de hecho cuando le vio por primera vez supo que iban a enamorarse. En el espacio anterior ha explicado que entre ellos hubo un flechazo, por eso le sorprendió que el noviazgo terminara tan mal. «Fue mirarnos y para mí fue un flechazo. Cuando me miró fue distinto, me fulminó. Fue mutuo, a pesar de la diferencia edad, fue todo muy maduro».

Palau no descarta reconciliarse con Miguel. De momento han firmado la paz y quiere ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Él solamente ha puesto una condición: que sus cuatro hijos sigan teniendo contacto y pasen tiempo juntos porque siempre se han llevado de maravilla. Las vacaciones que han pasado en Mallorca han servido para que el escultor mire con otros ojos a Miguel. Con los ojos que le miró la primera vez que se conocieron.