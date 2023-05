Nacho Palau ha vuelto a primera plana mediática. Después de un tiempo alejado de los focos debido a su incansable lucha contra el cáncer, el escultor confirmaba el pasado 22 de marzo que se había curado de la enfermedad «¡Que sí, que estoy curado! Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando», escribió en un post.

Sin embargo, después de revelar esta buena nueva, el ex concursante de Supervivientes sufría un revés judicial. El Tribunal Supremo rechazó el recurso que presentó en el año 2020 cuando reclamó ante la Justicia que les reconocieran a él y a su ex pareja, Miguel Bosé, como padres de los cuatro hijos que tuvieron mediante gestación subrogada, teniendo en cuenta que dos de los niños eran biológicos de uno de ellos y los otros dos, del otro.

Ante dicha resolución, Palau quiso dar su punto de vista a través de su perfil de Instagram. «Hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad algo que viven y sienten: les han dicho que no son hermanos», comenzó diciendo con semblante serio, calificando de «terrible» la decisión del Supremo. «Les han dicho algo en contra de lo que saben perfectamente: que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos», añadió.

Buenas noticias

Pese a que no todo son buenas noticias para Nacho Palau puede respirar tranquilo al haberse recuperado de la dolencia que se le diagnosticó una vez llegó de Supervivientes. Aunque se mantuvo alejado de los medios de comunicación para volcarse en su lucha contra la dolencia, reapareció en Déjate Querer, el pasado mes de febrero.

«Ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido», declaraba al iniciar la entrevista. «Tuve un día que bueno, dije: ‘No puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada’, no podía», añadía después para explicar que la quimioterapia es un proceso complicado tras ser preguntado si alguna vez se había puesto en lo peor.

«Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada», ha señalado el escultor, quien ha añadido que, cuando perdió la voz, sintió empatía con Miguel Bosé, su ex pareja, que también ha pasado por problemas en la voz. «Miguel sigue con la voz jodida», aseguraba.