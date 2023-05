Nacho Palau reaparece en público tras anunciar que está curado

Inmejorables noticias para Nacho Palau. El ex concursante de Supervivientes 2022 hace ya vida normal después de anunciar que había superado el cáncer de pulmón que le diagnosticaron meses atrás. Y buena prueba de ello es la imagen que nos ha dejado recientemente en su perfil de Instagram. En ella lo vemos acudiendo a un evento organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). ¿Acaso hay un motivo de mayor peso que este?

Con un conocimiento de causa mayúsculo después de vencer a esta maldita dolencia, que tantas vidas se lleva al año, Nacho Palau ha participado en un acto que pretendía recoger fondos para luchar contra la enfermedad. Para eso, el ex de Miguel Bosé se ha lanzado a las calles de Valencia para abordar a los viandantes por la calle y pedirles su contribución a la causa.

La mecánica de esta iniciativa solidaria es muy sencilla: cada persona aporta lo que considere oportuno, con una donación puntual, y a cambio reciben una pegatina simbólica por el gesto. Por otro lado, existe la posibilidad de unirse a la AECC como socio, en la que se puede aportar una cuota periódica. La manera de hacer llegar esta cantidad es también fácil: Bizum, Facebook, Instagram, SMS solidario… y también de forma offline a través de transferencias e ingresos en efectivo, según informa la AECC en su web oficial.

El propio Nacho Palau ha confirmado que el proceso había sido todo un éxito: ¡¡Qué buena mañana!! Gracias a todos por vuestras colaboraciones», escribía en sus redes sociales. La otra buena noticia es que se ve al arquitecto con un estupendo aspecto y muy recuperado después de someterse a los tratamientos oncológicos pertinentes para erradicar el cáncer de su cuerpo.

Las imágenes no son baladí puesto que es la reaparición de Palau en redes sociales desde que el 22 de marzo anunciase que se había curado. Una inmejorable noticia que comunicaba de la siguiente manera. «Que sí, que estoy curado!!!!! Estoy muy feliz y agradecido por tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando».

Lara Álvarez, Marta Peñate o Anabel Pantoja fueron algunos de los compañeros que no dudaron en alegrarse enormemente por tan buena noticia. No era para menos ya que el camino no ha sido fácil. Después de curarse, Nacho Palau tuvo que hacer frente a una serie de efectos secundarios cuanto menos complicados, entre los que estaba el de dejar de hablar temporalmente.

Desde que se recuperó había tomado la decisión de mantener un perfil bajo, alejado por completo de los medios de comunicación e incluso de sus redes sociales. Durante este tiempo también hemos conocido que decidió separar su camino del que había sido su pareja y uno de los máximos apoyos: Cristian Villeda. Ahora, toca sonreír.