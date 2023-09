Penélope Cruz ‘convierte en su relevo’ en París a una joven promesa de ‘Élite’ en París

En estos días, la ciudad de París se ha convertido en el punto de encuentro del mundo de la moda. Además de los desfiles en las que se presentan las nuevas colecciones y propuestas de las firmas más destacadas -como Dior o Chanel-, también se llevan a cabo diferentes eventos relacionados con la moda. Son muchos los rostros conocidos que se acercan hasta la capital francesa para ver las últimas propuestas y disfrutar del ambiente de elegancia y glamour que se respira en la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, la cantante Rosalía, Victoria de Marichalar, Beatrice Borromeo, Charlize Theron, Robert Pattinso, Jennifer Lawrence o Penélope Cruz.

Penélope Cruz posando en un acto en París. / Gtres

Esta última no ha faltado a un evento que ha organizado la firma Lancôme en uno de los escenarios más impresionantes de París, el Museo del Louvre, a cuya entrada pudimos ver a la española derrochando elegancia vestida de Chanel. Penélope Cruz es embajadora de la firma francesa desde hace varias temporadas, por lo que su presencia en el acto era obligada.

Penélope Cruz posando radiante en un acto en París. / Gtres

La actriz apostó para la cita por un elegante y sofisticado look en negro pero, en esta ocasión, no era de su marca de cabecera, Chanel, sino de Giambattista Valli. Se trata de un mono confeccionado en un delicado encaje con detalles florales con incrustaciones de pedrería, lo que lo convierten en toda una obra de arte. La prenda cuenta con escote barco, manga larga ajustada y cuerpo tipo corsé. Además, destaca por la sobrefalda de tul con cola. Como joyas, la intérprete se decantó por complementos de diamantes y unas sandalias negras con plataforma. Especial importancia al look beauty, con el cabello recogido y ligeramente despeinado y los labios en rojo, espectaculares.

Georgina Amorós posando en París en un acto. / Gtres

Penélope Cruz no fue la única española que asistió al evento, sino que en la alfombra azul a las puertas del Museo del Louvre pudimos ver también a una destacada actriz de nuestro país, Georgina Amorós. La intérprete de Élite también es imagen de la firma francesa, motivo por el que asistió al evento. Para esta cita, Georgina Amorós apostó, al igual que Penélope Cruz, por el negro. En su caso, la intérprete se decantó por un vestido de escote palabra de honor asimétrico y corte recto elaborado en terciopelo, diseño de la marca Redondo Brand, una de las preferidas de las influencers de nuestro país.

A diferencia de Penélope Cruz, Georgina Amorós prefirió un maquillaje más discreto y natural. La española dejó su cabello suelto, ligeramente despeinado y apostó por un look beauty tipo cara lavada, en tonos muy naturales. Eso sí, el toque más sofisticado lo puso una impresionante estola de piel sobre los hombros y guantes XXL en cuero, sobre la que colocó una preciosa pulsera.