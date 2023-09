Victoria de Marichalar hace sombra a Beatrice Borromeo con un look de más de 40.000 euros

Después de dejar a propios y extraños con la boca abierta en Milán con un impresionante look, ahora, Victoria de Marichalar ha vuelto a derrochar estilo en París. La hija de Jaime de Marichalar no ha querido faltar a su cita con la moda francesa y se ha convertido en una de las protagonistas del front row de la Semana de la Moda de la ciudad francesa, en la que ha competido en elegancia con algunos rostros destacados del panorama internacional, como Beatrice Borromeo o Sassa de Osma, que tampoco han faltado a la presentación de la nueva colección de la firma francesa.

Victoria de Marichalar en un desfile en París. / Gtres

Para esta ocasión, Victoria ha preferido un look algo más sobrio que el que lució en uno de sus últimos días en Milán, pero no por ello más asequible, sino todo lo contrario. Para asistir al desfile de Dior, donde la hemos podido ver en compañía de su padre -del que, por cierto, ha heredado el gusto por el mundo de la moda-, la nieta de la Reina Sofía y de Juan Carlos I ha apostado por un total look de la casa francesa, compuesto por un pantalón y una chaqueta en color blanco roto.

Beatrice Borromeo en un desfile en París. / Gtres

Un conjunto más sencillo y discreto, con una cazadora de corte camisero y cropped y pantalón de pata ancha, que ha completado con unos zapatos de color negro acabados en punta. Un outfit aparentemente sobrio y fácilmente replicable en prendas low cost pero que, en este caso, no tiene nada de barato, sobre todo, por los complementos. Victoria ha recurrido a un collar tipo choker en color dorado, un bolso negro y varios anillos de oro y diamantes. Todo ello hace que el valor total del estilismo de la hija de la duquesa de Lugo supere los 40.000 euros.

A la cita tampoco ha faltado Beatrice Borromeo que, junto a su marido, Pierre Casiraghi, son imagen de Dior. La nuera de Carolina de Mónaco también ha apostado por un look en color neutro aunque, en su caso, por un vestido muy lady, de corte camisero, manga corta y falda de vuelo. Un look que combinaba a la perfección con el de su marido, que ha lucido un sencillo traje en color gris con camisa blanca.

Desfile de Dior en la ciudad de París. / Gtres

Sassa de Osma, esposa de Christian de Hannover, tampoco se ha perdido el desfile. La nuera de Ernesto de Hannover, embarazada de su tercer hijo, ha derrochado sofisticación con un original vestido-abrigo de tejido de pelo en color negro y un look beauty muy natural, efecto cara lavada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sassa (@sassadeo)

Además de royals, en el desfile se ha podido ver a otros rostros conocidos del panorama internacional, como Charlize Theron o Jennifer Lawrence, así como al actor Robert Pattinson o a la cantante española Rosalía, que celebraba su cumpleaños esta misma semana.