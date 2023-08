Ernesto de Hannover: los momentazos del príncipe díscolo en imágenes

Actualmente Ernesto de Hannover vive en España, a pesar de que hace muchos viajes y de que tiene una vida social bastante activa. Lleva muchos años en el centro de la polémica y lo cierto es que ha protagonizado escándalos que muy pocos logran olvidar. En marzo de 2023 se hizo oficial que le habían vetado en el hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, uno de los más exclusivos de Madrid. El príncipe se alojaba allí, pero tuvo muchos problemas con la dirección y le terminaron invitando a marcharse. Ya no puede volver. Aunque sea sorprendente, esto es lo más suave que le ha pasado.

Ernesto de Hannover en Ibiza / Gtres

El todavía marido de Carolina de Mónaco está de plena actualidad porque se ha dejado ver en Ibiza acompañado de una mujer joven que no es su actual pareja. Ernesto mantiene una relación sentimental con Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo. Claudia era la hija más discreta de Pitita hasta que salió a la luz su noviazgo con Ernesto de Hannover. Nadie apostaba por esta relación, pues el príncipe tiene un carácter mucho más alocado, pero de momento siguen juntos.

El altercado de Ernesto de Hannover en Madrid

El príncipe de Hannover está asentado en Madrid. Supuestamente se mudó a la capital de España para estar más cerca de su hijo Christian, el único con el que tiene relación. El aristócrata mantiene un acalorado conflicto con Ernesto Augusto, su hijo mayor y futuro jefe de la Casa Güelfa. La situación es tan delicada que han acabado en los tribunales y los abogados de ambas partes están en alerta. La princesa Alexandra tampoco disfruta de un trato estrecho con su padre, de hecho otro año más ha estado de vacaciones en el espectacular yate Pachá III en compañía de su novio, sin intención de reunirse con Ernesto de Hannover.

En noviembre de 2021 tuvo lugar un suceso que generó titulares muy suculentos. El polémico aristócrata estuvo en una cena junto a Claudia Stilianopoulos y un grupo de amigos. Siempre ha sido conocido por sus malas formas, pero en esta ocasión cruzó todos los límites y llamó la atención de todos los que estaban comiendo en el mismo restaurante.

El príncipe alemán levantó la voz, su pareja intentó calmarle y no lo consiguió, así que ambos decidieron abandonar el local. Antes de ello Hannover le dio un empujón porque pretendía marcharse solo. Finalmente se quedó conversando con un amigo como si nada hubiera pasado.

El peor suceso de Ernesto de Hannover en Alemania

Ernesto de Hannover/Gtres

Ernesto de Hannover tiene a sus espaldas un currículum bastante polémico, pero si hay que resaltar algo sin duda es lo que pasó en Alemania en el año 2000. Desafortunadamente para los periodistas no hay fotos, pero sí varios testigos que confirman que el comportamiento del príncipe fue inadmisible. El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung aseguró que Hannover «se alivió» en plena calle porque no tenía ningún servicio cerca. Orinó en la vía pública, le pillaron y no dudaron en contarlo. Él aseguró que no era cierto y que todo era una campaña de desprestigio.

Cuando la dinastía de los Grimaldi anunció que iba a emparentarse con la prestigiosa casa de Hannover nadie imaginaba que la historia iba a terminar así. Es cierto que desde que el príncipe Alemán vive en España tiene un perfil algo más discreto, pero sigue siendo íntimo amigo de los escándalos.