Ernesto de Hannover vuelve a estar en el punto de mira. El Príncipe está disfrutando de unos días de descanso y relax en uno de sus destinos predilectos: Ibiza. Aunque es habitual que el todavía marido de Carolina de Mónaco aproveche el verano para escaparse a la isla, ahora que se ha instalado definitivamente en Madrid, para Hannover los viajes a Ibiza son ahora más fáciles.

Ernesto de Hannover en Ibiza. / Gtres

En esta ocasión, el Príncipe no ha estado en compañía de su hijo Christian, el único con el que, por el momento, mantiene relación. Hay que recordar que Hannover tiene una guerra abierta con su hijo mayor y futuro jefe de la Casa Güelfa, Ernesto Augusto, desde hace tiempo, hasta el punto de que incluso han acabado en los tribunales. En cuanto a su hija menor, la princesa Alexandra, tampoco mantiene una relación fluida con ella. Es más, la Princesa ha estado de vacaciones en la costa italiana con su novio Ben Sylvester Strautmann y su madre, Carolina de Mónaco que, año tras año, disfruta de los encantos del Mediterráneo a bordo de su espectacular yate, el Pachá III.

Mientras que su todavía mujer ha estado navegando por Sicilia y otros puntos de la costa más oriental de Europa, Hannover ha hecho lo propio en aguas de Ibiza. El Príncipe ha disfrutado de varias jornadas en alta mar, en las que ha demostrado su pasión por las aguas cristalinas de Baleares, tal como se puede ver en las imágenes a las que ha tenido acceso este portal. Muy delgado, pero con mucha energía, Ernesto ha disfrutado como un niño, tirándose al mar desde la proa del yate en repetidas ocasiones y haciendo aspavientos que dejan claro lo bien que se lo estaba pasando.

Junto a él, varias personas, entre las que destaca una mujer joven, morena, con el cabello largo y un bikini negro. Una mujer que guarda cierto parecido con la actual pareja del Príncipe, Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo. La artista y el todavía marido de Carolina de Mónaco mantienen una relación desde hace tiempo y se les ha visto juntos en Ibiza en varias ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, todo apunta a que Claudia no estaba a bordo del barco. No obstante, esto no ha sido óbice para que el Príncipe haya disfrutado al máximo de la jornada, en compañía de esta mujer con la que ha derrochado risas y complicidad y cuya identidad, por el momento, no ha trascendido.

Además de la complicidad con esta mujer, esta última escapada de Ernesto de Hannover nos ha permitido descubrir un detalle que, hasta ahora, desconocíamos sobre su rutina de cuidado. El padre de la princesa Alexandra nunca se ha caracterizado por ser especialmente cuidadoso con su físico, de hecho, los excesos del pasado han hecho mella en su organismo. Sin embargo, esta vez se le ha visto aplicándose en el rostro un protector solar con color. Este tipo de productos, además de paliar los efectos dañinos de los rayos solares, también ayudan a unificar el tono del rostro, lo que hace pensar que, a sus casi 70 años, Ernesto de Hannover se ha vuelto un hombre más ‘coqueto’. Nunca es tarde para empezar a cuidarse.

No ha sido esta la única anécdota que ha protagonizado Hannover que, hace unos días, fue captado por las cámaras en actitud errante por las calles de Ibiza. Cargado con dos bolsas y aparentemente desorientado, el Príncipe salió a hacer unas compras, pero experimentó algunas dificultades a su regreso al lugar en el que se aloja durante estas vacaciones.