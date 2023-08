Las costas de Europa son un destino ideal para disfrutar de las vacaciones de verano, por lo que no es extraño que muchos rostros conocidos del panorama internacional se decanten por lugares como Baleares, St. Tropez, Cerceña o Grecia para descansar y recargar las pilas. Los Reyes de España eligen cada verano Mallorca mientras que otros royals, como Carlos Gustavo y Silvia de Suecia siempre han tenido cierta preferencia por Francia. De manera similar, los Grimaldi suelen aprovechar para navegar por la costa italiana o por aguas francesas, mientras que la ex pareja de la princesa Carolina, Ernesto de Hannover, encontró hace tiempo en Ibiza el lugar ideal para relajarse. Este año no ha sido una excepción.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en Ibiza. / Gtres

El padre de Alexandra de Hannover lleva ya tiempo instalado en España, donde también vive su hijo Christian, el único con el que mantiene una relación de sus tres hijos. El Príncipe lleva tiempo distanciado de su hija menor y protagonizó un fuerte enfrentamiento con el mayor, Ernesto Augusto. Hannover, aunque no se ha llegado a divorciar de la hermana de Alberto de Mónaco, reside en Madrid con la hija de Pitita Ridruejo, Claudia Stilianopoulos, ajeno completamente a todo lo que tenga que ver con los Grimaldi.

En las últimas semanas se ha podido ver a Ernesto disfrutando de una escapada a Ibiza, su destino veraniego predilecto. Un viaje en el que el Príncipe ha mostrado un aspecto descuidado y algo desaliñado, algo que se ha convertido en habitual en él. En la secuencia a la que ha tenido acceso este digital se ve a Hannover haciendo unas compras en la isla, pero al momento de regresar al lugar en el que se hospeda, parecía desorientado, hasta perdido. De hecho, Ernesto aparece mirando de un lado a otro, desconcertado, como sin saber a dónde tenía que dirigirse. Una actitud extraña que ha llamado mucho la atención sobre el estado del Príncipe, cuyo estilo de vida le ha dado muchos quebraderos de cabeza a nivel de salud.

Alexandra de Hannover paseando por Saint Tropez. / Gtres

Y mientras que Ernesto se encuentra en Ibiza, su ex pareja disfruta de los encantos de la dolce vita a bordo del Pacha. El yate que Stefano Casiraghi regaló a Carolina de Mónaco en 1989 es el preferido de la Princesa y, verano tras verano, surca las aguas del Mediterráneo en compañía de sus hijos y sus nietos.

En esta ocasión, Carolina ha estado acompañada de su hija menor, la princesa Alexandra de Hannover y su novio, Ben-Sylvester Strautmann. La pareja lleva varios años junta y su relación está cada vez más consolidada. De hecho, el joven de origen alemán se ha convertido en uno más entre los Grimaldi aunque, por el momento, no tienen planes de boda.

Carolina de Mónaco durante unas vacaciones en el Pacha III. / Gtres

La princesa de Hannover ha sido vista disfrutando de un paseo en Sicilia, en concreto en Taormina. Vestida de manera veraniega, pero derrochando elegancia, Carolina, su hija menor y su ‘yerno’ han dado un paseo por la ciudad, donde, además, Alexandra y Ben han derrochado romanticismo, con constantes gestos de cariño, besos y abrazos.

Sin duda, el verano de Carolina y de su ex pareja, Ernesto de Hannover, no podría estar en polos más opuestos, aunque ambos sigan compartiendo la pasión por las aguas del Mediterráneo, algo a lo que nadie podría resistirse.