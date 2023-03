Lucía Etxebarria, la feminista que destroza la ley trans de Irene Montero

Lucía Etxebarría es una de las escritoras de nuestro país que no tiene «pelos en la lengua» a la hora de dar su opinión sobre todo lo que acontece en nuestra sociedad. La ganadora del Premio Nadal así como del Premio Planeta y autora tanto de novelas como de poesía, ensayos, obras de teatro y guiones ha sido de hecho, una de las voces femeninas que han sonado más alto en contra de la nueva ley trans aprobada el pasado mes de febrero.

«Esto no es una cosa de cuatro locas feministas» aseguró en febrero Etxebarría tras aprobarse la polémica ley en la que se permite cambiar de sexo mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años.

«Mi hija con 16 años no puede votar, pero uno con 12 puede iniciar tratamientos irreversibles», aseguraba Etxebarría durante la manifestación que se organizó en Madrid contra la ley trans.

La escritora siempre ha abogado por el feminismo, pero además, fue una de las primeras voces públicas en España en denunciar años atrás el haber sufrido abusos y de hecho, narró en redes sociales como había sido violada «a punta de navaja», tras conocerse el caso de «La Manada» y después del asesinato de la joven Diana Quer.

Ahora con la Ley trans ha querido manifestar su desacuerdo, y no dudó a la hora de sumarse a los colectivos feministas, aunque ella recalcó que estaba allí como ser individual, que se congregaron frente al Congreso para protestar por esta nueva ley que tanta polémica ha generado.

«Mi hija es sorda y ha tardado tres años en que le reconozcan algo que es visible a simple vista y resulta que una persona ahora se puede autoidentificar como hombre o como mujer sin más», explicó Etxebarría a las cámaras de Esdiario que le entrevistaron en el Congreso. «Esto es anticonstitucional».

Etxebarría ha explicado además que la ley trans afecta y mucho a los deportes de alta competición y también no ha dudado a la hora de argumentar que esta ley deja a la ciencia «destruida» al considerar que de alguna manera «no reconoce que hay XX y XY».

Polémica por su entrevista en «Viajando Con Chester»

Esta noche Etxebarría es la invitada en el programa de Cuatro, «Viajando con Chester» que ya se promociona con unas declaraciones de la escritora hablando de los problemas que ha tenido con la bebida.

Pero sin embargo, la polémica parece que surgirá en otra parte de la entrevista. Tal y como ella misma ha relatado desde su cuenta de Twitter, en un momento de su conversación con Risto Mejide este le recuerda el supuesto plagio del que fue acusada hace tres años por el libro «Mujeres Increíbles».

2. M e sentí tremendamente incómoda. NO culpo a Risto porque ese es el estilo de Risto y yo sabía a lo que iba.

Aún así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques.

Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Quede claro:

— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 28, 2023