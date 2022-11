Una locura de familia: un hombre pide ayuda para mantener a sus 12 mujeres, 105 hijos y más de 500 nietos

La historia de Mzee Musa Hasahya, un hombre de 65 años de Uganda, ha dado la vuelta al mundo. Tiene 12 mujeres, 105 hijos y más de 550 nietos, y se ha visto obligado a pedir ayuda al Gobierno para poder mantener a su familia. Mzee Musa Hasahya vive junto a toda su familia en una finca de 160 hectáreas.

En una entrevista concedida al medio de comunicación ‘Monitor’, ha explicado que a lo largo de su vida ha trabajado como empresario y político en su localidad. Sin embargo, ahora se ha quedado sin empleo, y no tiene dinero para salir adelante.

El hombre ha contado que se casó con su primera mujer cuando tan solo tenía 16 años. Luego, decidió contraer matrimonio con otra mujer: «Me casé con mi segunda esposa y pagué tres vacas, cuatro cabras y una multa de 15.000 chelines ugandianos. Más tarde me casé con una tercera esposa y pagué la dote de tres vacas, cuatro cabras y otros 15.000 chelines».

De esta manera, a medida que ha ido pasando el tiempo, Mzee Musa Hasahya ha ampliado su familia hasta llegar a los 12 matrimonios. Según ha contado en la entrevista, todas las mujeres viven bajo el mismo techo y la relación entre ellas es buena.

Una de las mujeres del hombre también ha afirmado que la relación con su marido y con sus «compañeras» es buena: «La armonía en nuestro matrimonio proviene de nuestro esposo a quien también tratamos como padre. Ninguna de nosotras lo engaña; tiene 65 años pero tiene la energía de alguien de 25».

Meet the Ugandan man with 12 wives, 102 children

Mzee Musa Hasahya in navy blue shirt with his family at home in Bugisa Cell, Mulaga Ward in Busaba Town Council, Butaleja District on November 11, 2022. Photo credit: Daily Monitor pic.twitter.com/1Z8uGCmD2o

