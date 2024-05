Kiko Matamoros hace temblar a ‘Supervivientes’ tras su amenaza: «No me voy a callar»

Kiko Matamoros ha hecho historia en la televisión, a pesar de que lleva unos meses alejado de la pequeña pantalla. Ahora va a regresar al foco mediático gracias a un nuevo proyecto de Fabricantes Studio, productora que está en manos de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de ‘Sálvame’. El colaborador tiene un nuevo programa llamado ‘Ni que esto fuera Sálvame’ que se emitirá a través de las redes sociales, en directo y de lunes a viernes, en un horario similar al proyecto original: de 16:00 horas a 19:00. El exmarido de Makoke está cansado de guardar silencio y ha dado un golpe en la mesa en contra de Telecinco.

Después de la cancelación de ‘Sálvame’, algunos colaboradores del mítico espacio fueron vetados en la cadena. Dentro de este grupo se encuentra Kiko Matamoros, por eso no ha tenido oportunidad de participar en ningún programa para defender a Laura Matamoros durante ‘Supervivientes’. El tertuliano ha lanzado una advertencia que hará temblar los cimientos de Mediaset. Asegura que va a contar todo lo que ha vivido en ‘Ni que esto fuera Sálvame’, así que la audiencia tiene que estar muy preparada para escuchar sus próximas declaraciones. «A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA».

Aprovechando el estreno de su nuevo programa, Kiko quiere dejar las cosas claras y justificar su postura. En las últimas horas ha recibido una oferta de ‘Supervivientes’ para acudir al plató y reencontrarse con Laura Matamoros, pero ha pensado que lo mejor para él es continuar lejos de la cadena que le convirtió en una estrella. «Agradezco el detalle de que me hayan dado la oportunidad de ir a recibir a mi hija al plató, pero lo he declinado porque tengo mis motivos». Pero, ¿por qué está tan ofendido?

Kiko Matamoros no pudo defender a Laura

Kiko Matamoros ha seguido el concurso de Laura Matamoros desde su casa, sin posibilidad de acudir a ningún espacio para argumentar el comportamiento que su hija estaba teniendo en Honduras. La influencer no ha dejado de recibir ataques porque su guerra con Makoke está en su punto más alto. Si Kiko hubiera estado en Mediaset podría haberla defendido, pero no le dieron esta oportunidad y todo empeoró cuando emitieron unas imágenes que estaban relacionadas con Kiko Jiménez.

Laura y el novio de Sofía Suescun entablaron una bonita amistad, aunque la situación dio un giro inesperado. ‘Supervivientes’ emitió unas imágenes de Kiko Jiménez burlándose de la hija de Kiko Matamoros mientras que esta estaba recuperándose de un problema de salud. El colaborador utilizó su perfil en la red social X para atacar a la organización. No entendía por qué le estaban haciendo eso a Laura, cuando ella siempre se ha mostrado participativa a la hora de crear contenido.

«Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito», escribió Kiko. El tertuliano y algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’ se han quedado sin hueco en la cadena de Mediaset, a pesar de que han cosechado grandes datos de audiencia. Pero los responsables de la empresa no están dispuestos a continuar con la misma línea editorial y han hecho cambios que afectan a muchos famosos.

Kiko Matamoros inicia la cuenta atrás

Dejando a un lado su conflicto con Telecinco, nadie puede negar que Kiko Matamoros sabe crear espectáculo mejor que nadie. Durante la rueda de prensa que ha organizado Fabricantes Studio para presentar su nuevo proyecto, el colaborador ha tenido un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban. En teoría tienen buena relación, pero no se ponen de acuerdo en todo. La ex de Jesulín ha asegurado que ‘Ni que esto fuera Sálvame’ no habrá ningún ataque injustificado y Kiko piensa diferente. «Creo que los espectadores quieren ver un programa sin censuras, sin restricciones, donde se hable de todo sin tapujos. Y eso es precisamente lo que vamos a ofrecerles», ha declarado en un tono rotundo.

David Valldeperas, director del programa, le ha dado la razón al tertuliano: «Empezamos esta aventura bastante más libres de lo que éramos antes, el formato nos lo permite». Ahora no están supeditados a las órdenes de ninguna empresa, por eso Valde, como le llaman sus colaboradores, cree que los contenidos serán muy variados.

El único problema es que ‘Ni que fuéremos Sálvame’ no reunirá al equipo completo que trabajaba con Jorge Javier Vázquez, de hecho el presentador tampoco puede participar en este proyecto porque todavía continúa en Mediaset y esta capitaneando ‘Supervivientes’. David Valldeperas comprende que la audiencia note la ausencia de ciertos famosos, pero considera que es algo completamente normal. «Son tantos años trabajando con tanta gente que vamos a echar de menos a muchas personas».