Julio José Iglesias se mete a empresario: así es su marca de zapatillas

A sus 51 años, Julio José Iglesias está atravesando uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional, por eso ha decidido dar un paso más y estrenarse como empresario lanzando su propia marca de zapatos. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El artista es hijo de dos personas muy conocidas en la crónica social: Isabel Preysler y Julio Iglesias. Todo lo que hace se convierte en tendencia, de ahí que se hayan generado tantas expectativas después de anunciar que había fundado Suaji, su primera marca de sneakers «made in Spain». Como no podía ser de otra forma, cuenta con el apoyo de su hermana Tamara Falcó, marquesa de Griñón.

Julio José ha desarrollado parte de su trayectoria fuera de España. En un primer momento concentró todos sus esfuerzos en ser cantante, pero no podía competir con la fama de su progenitor y ha terminado explorando otras opciones. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de él gracias a su participación en ‘Bake off: famosos al horno’, un concurso de TVE donde ha participado al lado de Ana Boyer. El cantante ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y los responsables de la cadena pública se han quedado muy satisfechos con sus servicios, por eso le han hecho una nueva oferta.

Julio José va a protagonizar un nuevo espacio en la pequeña pantalla titulado ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’. En esta ocasión compartirá proyecto con Chábeli, su otra hermana. Debemos recordar que esta última fue una de las personas más importantes de nuestra crónica social durante la década de los 90. El problema es que protagonizó una serie de escándalos y optó por empezar una aventura en Miami. Ha estado un tiempo alejada de la pequeña pantalla y ahora ha regresado con fuerzas gracias al programa citado en líneas anteriores. El objetivo de este espacio es reformar casas y deleitar a los espectadores con obras y decoraciones originales.

La marca de zapatos de Julio José

Además de los dos programas que le han situado en el centro mediático, Julio José Iglesias ha puesto en marcha Suaji, una marca de zapatos que promete ser la sensación de la nueva temporada. El comunicador pertenece a una familia que siempre ha estado asociada al lujo y a la elegancia. Su madre, popularmente conocida como la ‘Reina de corazones’, es una gran amante de la moda y todo hace pensar que le ha dado muchos consejos para crear esta empresa tan sorprendente. Pero, ¿cómo nació todo?

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, el hijo de Julio Iglesias ha dado una entrevista en ‘La Razón’ contando qué hay detrás de su nueva ilusión profesional. «Decidimos, entre un grupo de amigos, hacer nuestra propia marca de zapatillas deportivas con nuestro estilo y con colores que nos gustan. Nos pusimos todos de acuerdo y hasta ahora», empieza diciendo. Asegura que no tiene ningún miedo porque todos los pasos que da están muy estudiados.

Julio se ha estrenado con el modelo Haight ST y considera que va a recibir muy buenos comentarios porque «es una zapatilla con un diseño más elegante, de color negro. Así puedo ponérmela encima de un escenario». Su objetivo ha sido crear un producto cómodo y asequible, pensando en todo tipo de público. Tanto es así que sus zapatos disfrutan de una versatilidad muy amplia. «Me gustaría con cualquiera mientras sea algo que me guste y que me sienta cómodo. Me encanta hacer cosas con mi familia», declara cuando le preguntan si prefiere su marca de zapatos o el programa que protagonizará junto a Chábeli.

Así surgió el negocio de Julio José

Julio José Iglesias no está solo en esta aventura, pero sí es el socio más popular. El grupo está compuesto por un cuarteto de profesionales: Jesús, que ejerce de fotógrafo, Pepe, el experto en la industria del calzado, y por último, Javi, que se ocupa de todo lo que esté relacionado con el diseño. El empresario asegura que forman un equipo perfecto e insiste en que han tomado las decisiones entre todos, aunque les costó mucho encontrar un nombre que se ajustase a la filosofía del proyecto. «Lo cierto es que nos costó dar con el nombre adecuado, pero una vez que lo encontramos, fue todo rodado. Son zapatillas diseñadas por nosotros y estamos muy orgullosos del resultado».

El hermano de Tamara Falcó está convencido de que todo va a salir bien. «Las zapatillas son cómodas, muy, muy bonitas y tenemos una gran variedad de colores para elegir. Si eres más clásico, tienes un par en blanco o en negro, pero si eres más atrevido, encontrarás unas zapatillas llamativas. Además, están hechas con los mejores materiales que existen en el mundo del calzado».

Julio José estará un tiempo en España grabando los programas que tiene pendiente en TVE. A pesar de que siempre ha intentado tomar distancia con la prensa del corazón, no tiene problemas a la hora de responder a preguntas sobre su familia. «Mi hermana Tamara dice que son súper chulas y está feliz de que yo también haga algo en el mundo de la moda», contesta cuando escucha el nombre de la Marquesa de Griñón. Y sobre Isabel Preysler dice: «Mi madre está feliz por ver que hacemos cosas que nos gustan».