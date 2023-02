Juan José Ballesta reaparece y deja a todos con la boca abierta: sus palabras y su cambio físico

Juan José Ballesta ha estado reaparecido, después de estar durante un tiempo desaparecido a consecuencia de su separación. Decidió dejar atrás las redes sociales y centrarse un poco más en los suyos. Lejos de llegar a un acuerdo rápido, la separación se empezó a torcer con lo cual, Juan José prefirió desaparecer un tiempo y evitar hablar del tema. No obstante, en Socialité el padre del actor decidió ser el primero en dar la noticia de que se encontraba bien. Juan José Ballesta en primera persona ha decidido reaparecer para no dejar que ningún rumor aparezca sobre él.

El impactante cambio físico de Juan José Ballesta reaparece con la boca abierta

Pasapalabra ha sido el programa que ha recibido de nuevo a un Juan José Ballesta que vuelve con más fuerza que nunca. Ha sido el propio Roberto Leal el que se ha mostrado totalmente en shock al ver de nuevo al actor. El presentador no se ha mordido la lengua y ha decidido salir de la norma y dar su opinión.

Leal dispara con fuerza y afirma: “La vez anterior que viniste estabas más delgadito. Ahora estás como un toro”. Algo que todo el mundo pensaba al ver la nueva imagen del actor. No obstante Ballesta ha querido dar con los motivos que le han llevado a este aspecto físico, un poco de dieta y ejercicio ha dado en el clavo.

El actor que se hizo famoso siendo casi un niño ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, pero también ha reconocido sus errores: “me vino la fama un poco grande. No podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaban fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo”.

Ahora que se ha recuperado, del primer golpe que recibió al ser famoso, prácticamente sin esperarlo. Llega de nuevo la separación que lo alejará del todo del foco mediático, ha decidido esconderse un poco y dejar pasar un tema personal. No es fácil separarse y menos cuando medio país está pendiente de cada movimiento. Mejor sin redes sociales y en privado resolver unos temas que son de lo más personales. Juan José Ballesta ha vuelto más fuerte que nunca, con un cambio físico que demuestra lo sucedido.