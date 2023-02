Fue el pasado mes de diciembre cuando el programa Socialité, confirmaba la desaparición de Juan José Ballesta (35) con los testimonios de su círculo más cercano, que desde hacía más de cien días, no lograba contactar con él. Poco después, sus padres aclaraban que el veterano actor se encontraba muy centrado en un proyecto profesional y aclaraban que sencillamente «no quiere ser localizado por nadie». Lo que obligaba al espacio televisivo a ir tras su rastro. «Iniciamos una investigación porque los amigos de Juanjo Ballesta se ponen en contacto con nosotros porque no consiguen hablar con él. De hecho, nosotros nos ponemos a llamarle y tiene el teléfono apagado», explicaron en el programa de Telecinco.

El programa presentado por María Patiño y Núria Marín consiguió las que eran las primeras imágenes del actor alejado de los focos y de las redes sociales. Concretamente, Juanjo Ballesta aparecía en un vídeo en compañía de su hijo, fruto de su relación con Verónica Rebollo, y de su hermana, subido primero, en un trineo, y después en un gimnasio. «Está centrado en cuidarse y, sobre todo, en hacer deporte, que va bien para la salud mental», apuntaron entonces.

Las tranquilizadoras imágenes de Juan José Ballesta divirtiéndose en la nieve, en exclusiva en nuestro programa #Socialité641 pic.twitter.com/1vflbXJQmY — SOCIALITÉ (@socialitet5) January 28, 2023

Ahora, ha sido él mismo quien ha dado a conocer su paradero. Pues el interprete de Querido maestro, y más tarde, Famosos y compañía y Compañeros, ha visitado el plató de Pasapalabra, el programa de Antena 3 que conduce Roberto Leal (43). Con un notable cambio en su aspecto físico, Ballesta ha confesado que »no para de trabajar, como siempre» y que está muy bien, entrenando mucho y poniendo a punto los que serán sus próximos papeles en la pequeña y gran pantalla, que pasan por Nueva tierra, una película dirigida por el director venezolano Mario Pagano (47).

«La última vez que viniste estabas bien, eras un tío muy atlético, pero ahora te estás poniendo como un toro», le ha empezado diciendo Leal. «He cogido 20 kilos, entrenando y con dieta. El pelo me lo cortó un colega al estilo compadre. Estaba probando, quería ser peluquero y me ha cortado como un fraile. Menos mal que aquí me lo han apañado», ha explicado el artista. «En Nueva Tierra hago de un personaje de una tribu, voy pintado de negro y con una lanza. Te va a molar», ha añadido.

Al margen de Pasapalabra, el actor ha concedido recientemente una entrevista a la radio del CEIP Luis Vives, en la que ha hecho balance sobre de su trayectoria profesional y el precio de la fama. «En mi niñez ha sido todo muy rápido. Me vino grande, no podía salir a la calle, iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, me perseguían y me echaban fotos sin preguntar. Quería ser una persona normal y no podía serlo», confesaba.

«Ser actor, la fama y el dinero no da la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. La fama se te puede torcer la cosa, es una vida muy inestable. El mundo de la fama es un mundo muy bonito, pero a la vez un mundo muy peligroso, tengo muchos amigos que se han perdido por el camino».