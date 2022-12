Juanjo Ballesta está empeñado en seguir escribiendo su libro de polémicas y la última ha sido su misteriosa desaparición. En total han sido casi 3 meses los que el círculo íntimo del cantante ha estado sin saber de su paradero. Hasta sus padres desconocían dónde estaba su hijo exactamente. Este sólo ha sido el último escándalo de una lista bastante nutrida. A sus 35 años, el madrileño ha pasado ya por varios momentos muy bajos en su vida.

En paradero desconocido

Empecemos por un orden cronológico inverso. La comentada desaparición puso en alerta a sus amigos, que no dudaron en hacer un llamamiento a los medios de comunicación para saber algo de él. El programa Socialité dio voz a esta petición: «Iniciamos una investigación porque los amigos de Juanjo Ballesta se ponen en contacto con nosotros porque no consiguen hablar con él. De hecho, nosotros nos ponemos a llamarle y tiene el teléfono apagado», comentaron desde el espacio de Telecinco.

Los progenitores de Juanjo Ballesta confirmaron que el actor «está centrado en su nuevo proyecto, en paradero desconocido y sin cobertura». Es por eso por lo que su móvil ha permanecido apagado durante las últimas semanas, y el motivo que explica que no haya subido contenido a sus redes sociales. Además, se ha sabido que «está muy saturado». Look ha podido averiguar que -efectivamente- la razón de su desaparición responde a proyectos laborales.

Corazón malherido

Juanjo Ballesta siempre ha sido un chico que ha dado mucho que hablar. La fama le llegó de repente y siendo muy joven. Con tan solo 13 años protagonizó El Bola, película que fue su catapulta mediática y por la que ganó un premio Goya. Sin embargo, uno de los momentos más dramáticos a los que se enfrentó fue la ruptura, a comienzos de 2021, con Verónica Rebollo (madre de su hijo Juanito, que ahora tiene 14 años) tras 15 años juntos.

El de Parla tuvo buenas palabras para Vero: «Solo puedo decir que ha sido, es y será la mujer de todas mis vidas. Es una persona maravillosa y se merece lo mejor del mundo mundial», dijo a Hola. Sin embargo, pronto empezaron los problemas.

Bronca con la madre de su hijo

La paz no tardó en saltar por los aires y Juanjo Ballesta se enzarzó en una discusión con Verónica: «Eres y serás siempre la mujer de todas mis vidas. Aunque a veces no nos entendamos y pongas cosas de mí. Me la suda completamente. Mi corazón me dice que no te pague con la misma moneda. Pase lo que pase y por mucho que me intentarás hacer daño siempre estaré para ti y los tuyos. Aunque no tengas razón».

Rebollo no se quedó callada y se defendió con uñas y dientes: «Voy a ser muy breve, Juanjo. No intento hacer daño a nadie. Decirte que pases manutención después de un año y medio separados no creo que sea hacer daño. El niño vive conmigo pues el padre tiene obligaciones. Trabajo en dos sitios para que me llegue para la casa, la luz, el agua, la comida, los gastos…como no tenemos ningún convenio regulador te aprovechas de eso y me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada (…) no sé ni cómo tienes vergüenza a poner esas cosas sabiendo que no me voy a quedar callada. Que soy más clara que el agua y que valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Eso lo sabes tú y todo el que nos conoce. No me hagas explotar que eres más falso y más bien queda…».

Jacqueline, un nuevo amor fallido

Corría el mes de octubre de 2021 cuando Juanjo Ballesta parecía pasar página y se enamoraba de Jacqueline, a quien se rendía públicamente: «Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jacqueline, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo porque te lo mereces. Cuando te conocí acababa de salir de una relación muy larga y estaba en modo autodestrucción. Y una vez más puedo decir que creo en el amor. Y, sobre todo, en ti». Lamentablemente, a los pocos meses de conocerse su amor se marchitaba y el actor confesaba estar «llorando todo el día por las esquinas».

Exceso de velocidad

Otra polémica protagonizada por el intérprete español tuvo lugar hace justo un año, cuando grabó un vídeo que subió a redes, montado en un coche que circulaba a 180 km/hora, junto a más amigos. Un episodio en el que puso en peligro su vida y por el que fue duramente criticado.