José y Rocío, familia española con 6 hijos: «Tenemos gastos de 6.000 o 7.000 euros al mes, muchas veces entras al mes en números rojos»

Todas las familias tienen gastos diarios y como no, los que se pagan todos los meses como la factura de la luz o la del agua, pero cuando se tienen varios hijos, las cifras de lo que se gasta puedem cambiar bastante. Y más ahora, que los precios de muchos productos básicos han subido y llenar el carro del supermercado supone gastarse cientos y cientos de euros todos los meses. Bien lo saben José y Rocío, un matrimonio andaluz con seis hijos, que tiene que organizar muy bien sus ingresos para poder atender todos los gastos de casa. Aun así, reconocen que hay meses en los que las cuentas no salen y tienen que recurrir a la tarjeta de crédito.

Su historia se ha conocido a través del programa Andalucía 360 en Canal Sur y que presenta Pedro García Aguado, quien quiso pasar una tarde con la familia para saber cómo se organizan y cuánto dinero necesitan para vivir. José y Rocío hablaron de lo que gastan en alimentación, de cómo aprovechan la ropa de sus hijos y de las dificultades que encuentran para pagar todo. Y lo que más sorprendió fue la cantidad que necesitan cada mes: entre 6.000 y 7.000 euros, según explicó José, aunque eso no significa que siempre dispongan de ese dinero

José y Rocío, familia española con 6 hijos: «Tenemos gastos de 6.000 o 7.000 euros al mes»

Durante la visita, Pedro García Aguado quiso saber cuánto dinero destinaba la familia a los gastos habituales de la casa. «¿Cuánto sería mensualmente lo que vosotros destináis a vivienda, a comida, a gasolina o a suministros?», les preguntaba y la respuesta de José fue clara: «Mensualmente, yo calcularía que destinamos entre 6.000 y 7.000 euros». Una cantidad elevada, pero que corresponde a las necesidades de ocho personas, además de los dos gatos que también viven con ellos.

La pareja tiene sus propios negocios, de modo que sus ingresos no son siempre los mismos. Hay temporadas en las que facturan más y pueden ponerse al día con los pagos, pero también otras en las que tienen que ajustar mucho más el presupuesto. De hecho, reconocieron que cuando surge algún gasto inesperado suelen utilizar la tarjeta de crédito y después van devolviendo el dinero con lo que consiguen ingresar en los meses de mayor actividad. Esta situación hace que no siempre puedan afrontar el comienzo de mes con tranquilidad. «Muchas veces entramos en el mes con números rojos. Tenemos tanta carga de pago que no podemos descansar: si descansamos, no pagamos», explicaron durante el programa.

Gastan hasta 400 euros a la semana en el supermercado

Si hay un gasto en el que José y Rocío han notado especialmente la subida de los precios, ése es el de la alimentación. Hacer la compra para ocho personas supone llenar prácticamente tres carros y pagar entre 300 y 400 euros semanales, una cifra que hace unos años era bastante menor. Según recordó Rocío, hace dos o tres años podían comprar todo lo necesario para una semana por unos 150 euros, pero ahora necesitan mucho más dinero.

Para intentar ahorrar, la pareja no se limita a acudir al supermercado que tiene más cerca, sino que antes de comprar revisan las promociones de varias cadenas y compara los precios de los productos que necesita. «Siempre miramos las ofertas y los cupones, buscamos la mejor oferta en cualquier sitio y nos movemos de supermercado», explicaban a cámara. De hecho usan las apps de los supermercados que revisan a diario para apuntar cada oferta en una libreta y con ello, poder organizar mejor lo que deben comprar y el gasto.Y a pesar de esto, la alimentación puede superar los 1.200 euros mensuales, una parte importante del dinero que necesitan para mantener a toda la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal Sur (@canalsurradiotv)

Sus seis hijos heredan y comparten la ropa para ahorrar

La ropa es otro de los gastos que José y Rocío procuran controlar. Con seis niños en casa, comprar prendas nuevas cada temporada resultaría complicado, por lo que intentan aprovechar todo lo que ya tienen. «Con la ropa, normalmente se la van pasando de uno a otro porque nosotros no podemos tirar de comprar ropa continuamente», explicaba Rocío. Además, añadía que algunos de sus hijos ya tienen alturas y pesos similares, por lo que directamente comparten las prendas sin necesidad de esperar a que uno de ellos deje de utilizarlas.

Son pequeños ahorros que ayudan a reducir los gastos de la casa, aunque no siempre bastan para cuadrar las cuentas. José y Rocío reconocen que hay meses especialmente complicados y que, cuando aparece un imprevisto, no les queda más remedio que aplazar determinados pagos utilizando el crédito. Por eso, más allá de las cifras que manejan, una de sus mayores preocupaciones es tener que seguir trabajando sin descanso para poder atender todas las necesidades de sus seis hijos.