Jorge Rey lanza la peor alerta por nevadas y lluvias intensas: España, en riesgo extremo

Jorge Rey ha lanzado la peor alerta posible por nevadas y lluvias intensas en España, el riesgo puede ser extremo en zonas a las que no están acostumbrados a ver este fenómeno. Estamos ante un invierno de lo más atípico que ha pasado de temperaturas extremadamente altas a bajadas importantes en el termómetro. Esta semana según Jorge Rey el peligro es extremo ante unas nevadas que se pueden convertir en protagonistas en cotas bajas. El joven meteorólogo lanza la alerta desde sus redes sociales y canales para prevenir a la población.

España está en riesgo extremo ante la alerta que ha lanzado Jorge Rey: nevadas y lluvias extremas

👉 Llega un nuevo temporal invernal a España 🥶🌬️https://t.co/UEbgUqrIw0 pic.twitter.com/cVhEnI5SXn — Jorge Rey | JR (@eltiempoconjr) February 6, 2023

Esta semana ha empezado con una bajada de las temperaturas que ha dejado el país helado, con temperaturas bajo cero se está llegando a unas cifras nunca vistas. La ola de frío siberiano ha golpeado con fuerza el centro del país, pero también gran parte del territorio que nos afectará a todos.

Comenzarán a notarse las nevadas de forma intensa: “Llegarán nevadas bastante intensas a zonas del Sistema Ibérico. De hecho, podríamos destacar lugares como Castellón de la Plana o Teruel”. Son zonas en las que no suele acumularse la nieve, aunque esta semana la hemos podido ver caer con mucha fuerza.

También nevará en Burgos, Soria, León y zonas que podrían sorprendernos como Galicia. Rey ha lanzado la alerta para evitar males mayores. Las lluvias pueden hacer daño, pero la nieve es capaz de paralizar un territorio con lo cual, se deben extremar las precauciones y evitar los desplazamientos en la medida de lo posible si no son necesarios.

La borrasca Isaack será una de las que llegará las próximas horas a nuestro país con más fuerza. Con lo cual, se acerca un poderoso frente que puede dejar lluvias intensas y posibilidad de nieve en casi todo el país. El temporal se ha convertido en el peor enemigo de una semana en la que se pueden batir todos los récords.

Las zonas donde tradicionalmente están acostumbrados a ver nieve no tendrán tanto riesgo como aquellas en las que es una novedad. El centro del país vivirá un episodio de nieve que puede ser una realidad, aunque en cierta manera no será tan acusado como los lugares de costa en los que puede llegar. El frío causará estrago según Jorge Rey estas próximas horas en lugares donde no se han