El cambio radical que está a punto de llegar a España habrá legado el momento de empezar a pensar en este invierno definitivo que parece que llegará antes según Jorge Rey. Afrontamos un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que realmente marque una novedad destacada. Jorge Rey, es el experto que no ha dado lugar a dudas sobre lo que llegaba. Lleva meses advirtiendo de que será un otoño más lluvioso y frío de lo que sería habitual, algo que no es casualidad.

Hay una fecha en la que además de las lluvias, tendremos que empezar a prepararnos para el frío más auténtico. Tocará ver qué es lo que nos depara este importante cambio de ciclo para el que quizás no estamos preparados. Pasaremos de un otoño que hasta ahora ha sido bastante suave a sacar de una vez por todas un abrigo y una chaqueta que no podemos dejar hasta ya el fin de esta época. Lo peor de estos días es que podemos estar ante el invierno definitivo, una vez llegue ya no habrá vuelta atrás, estaremos ante esta nueva estación.

La llegada del invierno definitivo la confirma Jorge Rey

Jorge Rey es el adolescente que no ha dudado en dar su visión de una previsión del tiempo que para él no tiene sorpresas. En lugar de adivinar qué es lo que nos está esperando a través de los mapas del tiempo, lo que acabamos viendo llegar es una situación que se va moviendo, a través de lo que vemos en el cielo o las señales que nos advierte la propia naturaleza.

Miramos al cielo, pero también queremos saber qué dicen las cabañuelas ante una serie de cambios que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Tocará visualizar este cambio que todos esperábamos y que cada año parece que llega más y más tarde.

Es tiempo de afrontar una situación que puede llegar a ser lo que marque un antes y un después de la mano de determinados cambios que son los que nos alertarán de lo que llega. La importancia de conocer la previsión del tiempo es total, en unos días en los que hemos visto lo que podría pasar con este nuevo cambio de ciclo al que nos enfrentamos en estos días del mes de noviembre.

Esta es la previsión del tiempo

La llegada del frío será una realidad siguiendo las palabras de Jorge Rey: «Tras el paso de las grullas aquí en España, llegaría el invierno de una forma definitiva». Por lo que, quizás en días o semanas, el tiempo nos dará una sorpresa. Ese aire frío que esperamos y que puede acabar siendo una realidad.

Miramos al cielo y queremos empezar a visualizar un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque esta situación que, de momento, parece que nos trae una sonada inestabilidad. A medida que nos acercamos al fin de semana, la inestabilidad acabará siendo una realidad: «Se prevé la entrada de un frente atlántico por el oeste peninsular, con aumento de nubosidad y precipitaciones en Galicia y Cantábrico occidental, sin descartar otras zonas del tercio noroeste, más abundantes en el noroeste de Galicia. Asimismo, persistirá la posibilidad de chubascos en el Estrecho y área mediterránea oriental que, a primeras horas, pueden ir acompañados de tormenta en el este de Baleares y, pudiendo ser localmente fuertes, en el nordeste de Cataluña. Probable calima en Canarias orientales».

Siguiendo con la misma previsión, las temperaturas empezarán a descender a medida que este frente atlántico empiece a dar guerra: «Las temperaturas aumentarán acusadamente en Canarias, con valores por encima de los normales en estas fechas. Máximas en descenso en el oeste peninsular, en aumento en el sudeste y Baleares. Mínimas en descenso en Galicia y mitad este. Sin grandes cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos».

Los vientos incrementarán la sensación de frío, siguiendo esta previsión de la AEMET: «Vientos de componente sur rolando a componente oeste en la Meseta, Galicia y, con intervalos de fuerte en litorales, en el Cantábrico. Intervalos de levante fuerte en el Estrecho, amainando a flojos. Vientos de componentes este y norte rolando a sudoeste en el área mediterránea oriental y Alborán. Este y sur, flojos, en el resto de la península. Flojos en Canarias, con componente este, más intenso y de componente sur en cumbres».

Las alertas estarán activadas: «En la primera mitad del día, chubascos y/o tormentas localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, así como intervalos de levante fuerte en el Estrecho con rachas muy fuertes. Temperaturas elevadas para la época en las islas Canarias orientales». Tocará estar preparados para lo peor en todos los sentidos, mirando a un cielo en el que todo es posible.