Jorge Rey confirma un cambio drástico en el tiempo: el frente atlántico está en camino

Confirma Jorge Rey un cambio drástico en el tiempo llega un importante frente atlántico que afectará gran parte de España. Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios importantes que pueden llegar en cualquier momento. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, un destacado cambio de ciclo que parece que llega antes de lo esperado. Con ciertos ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno en unos días en lo que todo es posible.

El experto en el tiempo que no duda en darnos una serie de datos que pueden ser fundamentales, sobre todo si tenemos en cuenta el invierno atípico que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Son días de ver lo que nos está esperando de la mano de una serie de elementos que parecerá que nos afectarán de lleno. En especial cuando estamos ante un destacado cambio en el tiempo que nos situará ante unos cambios que pueden ser lo que nos afectarán de lleno en unos días de invierno que parecerá primavera. El tiempo se convertirá en el gran enemigo en estos días del mes.

Un cambio drástico en el tiempo llega, según Jorge Rey

El frente atlántico que está en camino puede acabar con la bonanza de estos días en un invierno del todo atípico. Lo que tenemos por delante es una situación que nadie hubiera visto llegar, en especial si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

Llega un esperado cambio de ciclo que, sin duda alguna, se ha convertido en un problema de fuerza mayor para aquellos que esperaban tener una primavera antes de tiempo. Lo que nos puede estar esperando es una situación totalmente anómala.

Después de unos días en los que el sol ha brillado en gran parte del país, volvemos de nuevo a un invierno en el que el tiempo nos aleja del sol y de la estabilidad. Tenemos que ver llegar un destacado cambio que, sin duda alguna, puede hacernos pensar en una situación real que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Es hora de ver un cambio que quizás hasta ahora no habíamos visto ver en estas jornadas en las que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

El frente atlántico está en camino

Después de unos días de Sol parecerá que la lluvia vuelve con más fuerza que nunca y lo hace de tal manera que debemos empezar a pensar en lo que llega a toda velocidad, con la mirada puesta en una serie de detalles que pueden ser lo que nos afecte de lleno.

Los expertos del canal de El Tiempo no dudan en darnos una serie de detalles que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no pensábamos que llegaría con tanta fuerza. Pasamos de unas cifras que hasta el momento no habíamos esperado: «El primer frente atlántico, asociado a una borrasca de gran envergadura, llegará a Canarias el martes a primera hora, trayendo consigo precipitaciones concentradas en el oeste del archipiélago. Para el martes, se activarán avisos amarillos en toda Canarias, con la previsión de que el viento y las lluvias se hagan sentir con fuerza. La Palma, El Hierro y el norte de Tenerife enfrentarán lluvias y avisos costeros por oleaje que podría alcanzar los 5 metros. En las islas orientales, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria también se preparan para condiciones marítimas adversas, con olas de hasta 4.5 metros. El Hierro y La Palma continuarán con avisos costeros durante el miércoles por riesgo de 40%-70%, con mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros, disminuyendo a 4 metros durante la mañana hasta las 11:59. Y para las islas orientales, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, de cara al miércoles, los avisos costeros indican un riesgo del 40%-70% con mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros, principalmente mar de fondo, disminuyendo a 4 metros a lo largo del día».

El invierno puede acabar siendo lo que nos afecte en estos días que tenemos por delante: «Según el día y la zona, esperamos nuevos ascensos térmicos esta semana. El anticiclón será el dominante y la cercanía de algunos frentes atlánticos impulsará vientos del sur y masas de aire más templadas sobre España».

La temperatura puede estar por encima de los 20º en gran parte del país, trasladándonos a un cambio que puede traernos la primavera antes de tiempo. Pero lo más preocupante puede llegar a ser esta situación cambiante que puede ser clave y que nos traerá algunas lluvias en determinados puntos del país en los que el invierno parece que se esfumará de golpe.