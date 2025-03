Jorge Rey avisa de lo peor y pide que nos preparemos: «No habrá rincón del país…»

Lo peor está a punto de llegar, Jorge Rey avisa para que nos preparemos, no habrá rincón del país en el que no se vuelva al invierno. Estamos viendo como entra la primavera y lo hace de tal manera en los que el tiempo acabará siendo protagonista. El joven que en si día predijo la llegada de Filomena no duda en lanzarnos una serie de detalles que pueden ser los que marquen la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos espera.

Tenemos que empezar a pensar en todo lo que está a punto de pensar, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por estos detalles que pueden ser los que nos hagan cambiar de planes. Este fin de semana de Carnaval, el experto en el tiempo nos aporta una serie de novedades destacadas que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en estos días. Tocará estar pendiente de lo que está a punto de pasar de la mano de una previsión del tiempo en el que todo acabará siendo posible.

No habrá rincón del país que se escape de esta situación

Tenemos que estar preparados para poder afrontar una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán una diferencia importante. Hemos vivido un invierno de lo más suave, en el que realmente nadie esperaría este importante descenso de las temperaturas en el momento menos esperado.

Con el país pendiente de los desfiles de Carnaval, habrá llegado el momento de dejar una serie de elementos que pueden marcar esta diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de poner algunos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos momentos.

Jorge Rey desde su canal de El Tiempo lanzan algunos detalles en los que todo puede ser posible. El invierno todavía no se ha marchado, por lo que, será mejor que no nos confiemos ante una situación que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno con algunos detalles que hasta nunca hubiéramos imaginado.

Tenemos por delante un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos haga cambiar con una serie de detalles que pueden ser claves. Por lo que, tocará prepararnos para lo que llega a toda velocidad con algunos datos destacables que serán claves.

Avisa Jorge Rey de lo que está por llegar

Este experto no duda en advertir de que este invierno no se ha acabado, seguimos ante un cambio de tiempo que puede acabar siendo. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo el que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Tendremos que organizar determinados cambios.

Los expertos de la AEMET coinciden con esta previsión del tiempo: «Durante el domingo continuará la situación de inestabilidad derivada de una baja en altura que se situará sobre el noroeste peninsular, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, a excepción del extremo noroeste peninsular. Se prevén más abundantes y persistentes, en torno al cabo de la Nao. Son probables las nevadas en las montañas de la mitad norte, así como en el sur y este de la meseta Norte. La cota de nieve tenderá a ascender con el paso del día, yendo de los 500-700 m a los 1200-1600 m en la mitad norte y de los 1200-1400m a los 1600-1800 m en la mitad sur, al final del día. Se esperan precipitaciones importantes en Canarias, pudiendo ser localmente fuertes y/o persistentes en las islas de mayor relieve a partir del mediodía, siendo menos frecuentes y débiles en las islas orientales. Podrían ser en forma de nieve en la cumbre del Teide. Prosigue la calima en el sureste peninsular y Alborán, pudiendo ser las precipitaciones en forma de barro».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Se prevé que predominen descensos generalizados moderados de las máximas, pudiendo ser notables en el valle del Tajo. Las mínimas tenderán a descender ligeramente en toda la península, pudiendo ser moderados en el oeste. Las heladas ganarán extensión e intensidad, afectando a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular, así como de forma local al este de la meseta sur y a las sierras del sureste. Se prevén moderadas en entornos de montaña y más intensas en los Pirineos. Soplarán vientos moderados con predominio del este y nordeste. Se prevén intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en los litorales de Alborán, Cataluña y Galicia. En Canarias, el viento tenderá a amainar, estableciéndose un alisio ligero o moderado al final del día».