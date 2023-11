Jordi Sánchez relata su durísima experiencia. Cuenta lo que vivio durante su coma

Jordi Sánchez empezó a trabajar en el mundo de la interpretación en los años 90 gracias a ‘Plats Bruts’, la famosa serie de TV3. Sin embargo, su gran oportunidad llegó gracias a ‘La que se avecina’, la ficción dirigida por los hermanos Caballero. El público recuerda a Jordi por darle vida a Antonio Recio, pero detrás de él hay una historia cargada de superación. En 2021 tuvo que enfrentarse a una dolorosa situación provocada por la pandemia del coronavirus. El artista ingresó en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz a causa de una fuerte neumonía.

El estado de Jordi hizo saltar todas las alarmas. Sus familiares y amigos iban transmitiendo información de forma puntual para calmar la tensión, pero todo el mundo sabía que su situación era crítica. Recientemente ha dado una entrevista para explicar cómo fue el tiempo que estuvo en coma. Por suerte confió en buenos profesionales y ha logrado salir adelante. Siempre que tiene ocasión habla de este tema para dejar claro que el equipo médico que le ayudó fue fundamental.

Jordi Sánchez da detalles sobre su dura experiencia

Jordi Sánchez, tan sincero como siempre, ha dado una entrevista en el pódcast de la firma de Nude Project. A pesar de que ha intentado mantener su vida privada lejos de las cámaras, nunca se ha negado a responder a preguntas relacionadas con la dura experiencia que vivió durante su coma. «Para dormirte entero durante 24 días te ponen una ventilación. Te duermen los pulmones para poder trabajar. Entonces luego te despiertan, pero tú te despiertas como si tuvieras 35 años más, porque no podía andar, no podía comer. Cogía la tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa», explica al respecto.

Afortunadamente el actor de ‘La que se avecina’ puede hacer una vida normal, de hecho ha continuado con sus proyectos profesionales. No obstante, hubo un tiempo en el que sus familiares estuvieron preocupados porque los médicos no sabían qué iba a pasar. El artista ha dado nuevos detalles para que el público tome consciencia de todo lo que sucedió durante la pandemia.

El coma de Jordi

Jordi Sánchez estuvo 24 días intubado y en coma. Recientemente ha explicado cómo se sintió cuando le despertaron. «No sé si fue en el despertar o fue en el periodo en el que estás medio despierto. Yo tengo una película entera ahí. Por ejemplo, me desperté y creí que mi hijo había muerto. Recordaba todo el entierro, el funeral. Cuando me dijeron que estaba vivo me puse a llorar», declara durante la entrevista citada anteriormente.

Lo primero que hizo cuando despertó

Todo el mundo aplaudió los esfuerzos de Jordi Sánchez para salir adelante, pero él insiste en que todo fue mérito del equipo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Cuando despertó del coma, lo primero que hizo fue publicar una carta en sus redes sociales para agradecer el trato que había recibido. Y aprovechó esta oportunidad para recalcar que estaba muy orgulloso de la reacción que habían tenido sus fans.

«Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable», empezó diciendo. «Gracias a todos esos mensajes de amigos y compañeros, que tanto emocionan y ayudan cuando te despiertan. Y gracias a todas esas personas que, sin conocerme de nada, me han hecho llegar su cariño. Sois un regalo inmenso, queridos seguidores».