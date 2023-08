Jamás vuelvas a hacer esto en tu coche. Es peligrosísimo y puede ser mortal

Circular en coche está lleno de peligros, tanto fuera como dentro del vehículo, por lo que es muy importante que cada vez que pones al volante o en cualquiera de los demás asientos tengas claro qué pautas debes seguir para que el traslado sea lo más seguro posible, en todos los sentidos. Te contamos cuál es una de las acciones más habituales al viajar en coche que es un peligro tan importante que puede ser mortal… y millones de personas lo hacen cada día.

Viajar con las ventanillas cerradas, lo más recomendable

Estamos en la época del año en la que más desplazamientos por carretera se realizan, con millones de personas que viajan para disfrutar de sus vacaciones de verano. Al hacer tanto calor, el aire acondicionado se convierte en un excelente aliado, pero hay coches que no tienen, o bien quienes viajan en ellos prefieren no utilizarlo y recurrir a algo tan clásico como bajar la ventanilla para no pasar tanto calor, así se permitirá que el aire fluya dentro del vehículo.

El problema reside en que viajar con las ventanillas abiertas es peligrosísimo y nada recomendable, según los consejos del usuario de TikTok experto en seguridad vial @autoescuelamikel, el cual tiene más de 330.000 seguidores en esa red social, además de más de 6 millones de likes en sus vídeos, lo que hace que sea uno de los perfiles de referencia en esta temática dentro de TikTok.

Este usuario publicó hace unos días un vídeo en el que hablaba sobre si se debe viajar con las ventanillas abiertas o cerradas, alertando de las desventajas y peligros que tiene hacerlo con ellas abiertas. Su consejo es viajar con las ventanillas cerradas, explicando que es por motivos como que si abres la ventanillas, el aire entrará y se acumulará en la parte trasera del vehículo, lo que hace que te vaya a frenar como si hubieras activado un paracaídas, lo cual puede ser un peligro a la ahora de actuar ante cualquier maniobra o sobresalto en la carretera.

Además, llevarlas abiertas aumentará el consumo de gasolina al tener que luchar contra esa entrada de aire. En caso de accidente, las ventanillas cerradas son más seguras que abiertas. Lo que deja claro que no puedes hacer bajo ningún concepto es llevar la ventanilla a la mitad, ya que en caso de accidente puede seccionar todo lo que pille, cabezas o brazos incluidos.