Instafest de Spotify: cómo crear el cartel de festival con tus grupos más ‘top’

¡Qué poco queda para despedir el 2022! Eso sí, mientras descontamos las semanas para cerrar el año, Spotify sabe muy bien que la música nos ha acompañado en miles de momentos. No es para menos, ya que tanto en las buenas como en las malas se convierte en nuestra mejor aliada y seguro que tú también has pasado muchas horas con los auriculares puestos, con tus canciones preferidas a todo volumen. Así que aquí te presentamos la gran novedad de la plataforma musical en streaming: Instafest o el cartelazo que te vas a montar con tus grupos favoritos del año, al estilo Coachella. Muy fácil y divertido para que lo compartas con tus amigos. ¿A qué esperas para probarlo?

A las puertas del último mes del año, está claro que diciembre nunca puede pasar desapercibido. Spotify se las sabe ingeniar de lujo para sorprendernos todos los meses y ahora con más motivo, claro. Por quienes ya se mueren de ganas por descubrir cuál será su Spotify Wrapped 2022, pues Instafest es como un adelanto: un resumen de lo mejor de tu año. Y para gustos, colores. Puede que tu propio cartel festivalero sea completamente distinto al de tus amigos y ahí está la gracia. No será porque a Spotify le falte imaginación…

Las redes no han tardado en llenarse de carteles, con artistas en primera línea como Bad Bunny, Sebastián Yatra, Rosalía o Bizarrap, entre los más esperados. Aunque si hay un temazo que ha sonado hasta el amanecer, desde el pasado verano, ha sido el de ‘BZRP Music Sessions #52’, con la inconfundible voz de Quevedo. Como explican desde la web oficial de Instafest: «Crea el line-up de tu propio festival de música con un gráfico basado en tus artistas más escuchados de Spotify. Puedes personalizar tu gráfico cambiando el rango de tiempo de tus artistas más escuchados, seleccionando un estilo personalizado y cambiando el nombre de tu festival». Si te quedaste con ganas de irte de festival o revivir alguno, ya sabes.

Want to be the first to know when #SpotifyWrapped is here? ❤️ this tweet and we'll remind you!

— Spotify (@Spotify) November 28, 2022