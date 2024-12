El inesperado plan de Ramón García para esta Nochevieja: «Este año…»

Con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión, Ramón García, popularmente conocido como Ramontxu, ha sorprendido al desvelar qué hará esta Nochevieja. Aunque su imagen se asocia inconfundiblemente a la capa y a las Campanadas de Fin de Año, en esta ocasión el carismático presentador ha decidido dar un paso atrás en esa tradición. Ha aprovechado que TVE ha apostado por dos nuevos rostros para recuperar el tiempo perdido con su entorno. «Este año me quedo con mi familia», ha declarado en su última entrevista. También ha reconocido que no pierde la esperanza de volver a despedir el año junto a los espectadores de la cadena pública en algún momento.

La noticia de que Ramontxu no estará al frente de las Campanadas ha generado tanto nostalgia como admiración entre los espectadores, quienes recuerdan su inconfundible estilo para dar la bienvenida al Año Nuevo durante 20 emisiones inolvidables. Sin embargo, esta decisión no significa una despedida definitiva. Como él mismo asegura, la emblemática capa permanece «guardada y lista para futuras ocasiones», pero este 31 de diciembre será una velada diferente: Ramón García pasará las uvas en casa, rodeado de sus hijas, algo que no había ocurrido en décadas.

Hay que recordar que Ramón se separó de su mujer, la periodista Patricia Cerezo. Tienen una relación maravillosa y continúan unidos gracias a la familia que formaron.

La gran ilusión de Ramón García

Lejos de abandonar el foco mediático, Ramón García vuelve a sorprender a su público con un proyecto que conecta generaciones. Por primera vez en sus más de 30 años de historia, el famoso ‘Grand Prix’ se adapta al espíritu navideño. La 1 de TVE emite esta edición especial con tres entregas que han transformado el plató y los tradicionales juegos para reflejar la magia de estas fechas.

En esta versión festiva, el programa incorpora nuevos elementos temáticos como elfos, muñecos de nieve y decoraciones invernales, sustituyendo el calor veraniego que lo caracteriza por una atmósfera más acorde al invierno. Ramón García lidera esta propuesta junto a la streamer Cristinini, el youtuber Mikecrack y otros rostros populares como el cómico Wilbur y las queridas figuras de la vaquilla y el dinosaurio Nico. Los padrinos de los equipos también incluyen personalidades destacadas, como Eva Soriano, Lara Álvarez y Pepe Rodríguez, quienes suman un toque de humor y complicidad a la competición.

Ramón está muy ilusionado y lo cierto es que la audiencia ha recibido con los brazos abiertos este proyecto Además de los cambios estéticos, el nuevo ‘Grand Prix’ introduce varios cambios. Por ejemplo, los alcaldes que representaban a los pueblos en competiciones anteriores han sido reemplazados por niños, quienes aportan frescura y espontaneidad al programa. También se han integrado desafíos diseñados específicamente para esta edición, todo ello sin perder la esencia de los juegos clásicos que han enamorado a generaciones de espectadores.

Ramón García no oculta su entusiasmo por este regreso, calificándolo como una oportunidad para conectar con el público más joven mientras revive la nostalgia de quienes crecieron viendo el programa. «Es emocionante ver cómo los niños de ahora disfrutan del ‘Grand Prix’ tanto como lo hicieron sus padres», asegura. «Es una prueba de que los buenos formatos nunca pasan de moda, solo necesitan adaptarse».

La Navidad de Ramón García

Para Ramón García esta Navidad tiene un significado especial. Tras décadas trabajando durante las fiestas, el presentador se permite una pausa para disfrutar de momentos más íntimos con sus hijas. «Siempre he trabajado en Navidad, desde que era joven», ha declarado durante una charla con ‘La Vanguardia’. «Incluso de niño, tomaba las uvas con mi madre antes de tiempo porque teníamos que abrir las salas de fiestas», añade con total naturalidad.

Aunque su carrera lo ha mantenido lejos de las celebraciones familiares tradicionales, reconoce que sus hijas han crecido comprendiendo el valor de su trabajo. En los últimos años, incluso lo han acompañado en la Puerta del Sol durante las Campanadas, convirtiéndose en testigos privilegiadas de una tradición televisiva que forma parte de la cultura popular española. Este año, sin embargo, la dinámica cambiará: «Tomaremos las uvas juntos en casa y será una experiencia única. Después de tantos años, creo que nos lo merecemos».

2024, un año para el recuerdo

El año 2024 marca un hito en la vida profesional de Ramón García, quien celebra 40 años dedicados a la televisión y la radio. Este recorrido incluye hitos como las Campanadas, su papel en ‘En Compañía’ y por supuesto su rol como anfitrión de ‘Grand Prix’. Pese a los logros acumulados, mantiene los pies en la tierra, combinando orgullo y humildad en sus palabras: «Es un privilegio que generaciones enteras me reconozcan, pero no olvido que esto es un trabajo que exige dedicación diaria».

Sobre el futuro, deja abiertas todas las posibilidades. Aunque descarta comprometerse de nuevo a las Campanadas en un futuro cercano, tampoco cierra la puerta por completo. «La capa está ahí, esperando el momento adecuado. Mientras tanto, seguiré disfrutando de cada proyecto que la vida me ofrezca».

Ramón García, durante muchos años, ha sido el rostro más representativo del Fin de Año. Ha trabajado con grandes como Ana Obregón o Anne Igartiburu, pero ahora debe adaptarse a una hoja de ruta diferente. Eso sí, lo hace con la misma pasión. 2024 ha sido importante para él, pues se ha asentado en la televisión de Castilla-La Mancha y ha recuperado su fuerza en TVE. ¿Qué será lo próximo?