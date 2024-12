La vuelta del ‘Grand Prix’ ha marcado un antes y un después en la televisión española. Los responsables de este famoso programa, han conservado la esencia del concurso que arrasó a finales de los 90, pero dándole un toque actual y moderno que lo ha convertido en uno de los programas más atractivos. Por ejemplo, la llegada de Wilbur, el acróbata se ha convertido en un reclamo de la pequeña pantalla y poco a poco van viendo la luz todos sus secretos. Presenta las pruebas y ayuda a los concursantes a entender el mecanismo de las mismas, pero ¿quién se esconde detrás de Wilbur?, su nombre real es Víctor Ortiz de la Torre.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. ‘Grand Prix’ se ha convertido en un programa de éxito. Muchos espectadores conectan con TVE para ver los nuevos episodios y esto también tiene un inconveniente: la presión aumenta. Cristinini, la comunicadora que presenta el programa junto a Ramón García lo puede confirmar. Ella es la que más críticas ha recibido. La audiencia, que es mucha, estudia sus pasos al detalle y no le da respiro. Por suerte, Wilbur ha encajado mejor entre el público.

La carrera de Wilbur fuera del Grand Prix

Wilbur se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de ‘Grand Prix’. Detrás de él hay una carrera brillante y sí, es cierto que en su momento fue gimnasta profesional. De hecho pasó gran parte de su vida sometiéndose a entrenamientos muy estrictos y haciendo muchos sacrificios. Para él era importante quedar en la mejor posición y casi siempre conseguía triunfar en las competiciones. Ha estado así 16 años y ha logrado ser campeón de España, pero el mundo artístico llamó a su puerta desde hace un tiempo y desde entonces se dedica a entretener al público.

El compañero de Ramón García asegura que siempre quiso ser payaso, así que en 2008 probó suerte creando su propio espectáculo junto a uno de sus grandes amigos. El show se llamaba Piti y Wilbur y recibió muy buenas críticas. A partir de este momento todo fue en aumento.

¿Qué lleva puesto Wilbur en el Grand Prix?

Wilbur luce un mono de tirantes hasta las rodillas, una cinta roja en la frente, muñequeras y gafas de ver, unos calcetines blancos hasta las rodillas, deportivas y un peculiar bigote. Este modelito, un tanto característico, es perfecto para la tarea del acróbata más querido de la televisión.

¿Por qué todo el mundo conoce al acróbata?

Víctor Ortiz, el famoso Wilbur de ‘Grand Prix’, se asoció con David Morales, conocido como Capitán Maravilla, en 2010 para fundar una compañía y lanzar MonoAmonoB, que un premio en el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Después de este éxito, Víctor se dio cuenta de que estaba preparado para dar un paso más y creó Piensa en Wilbur, un espectáculo con fines solidarios compuesto por humor, acrobacias y mucho riesgo.

En estos momentos el artista está triunfando en el concurso de Ramón García y su popularidad se ha visto reforzada, pero realmente ya era famoso de antes. “Soy fan desde pequeño, me encantaba el ‘Grand Prix’. Lo he visto con mis padres y mi ilusión es poder concursar, pero no tengo pueblo”, dijo antes de debutar en el programa.

El otro éxito de Wilbur

Las acrobacias de Wilbur no solamente le han abierto las puertas de TVE, también está triunfando en las redes sociales. Instagram le ha recibido con los brazos abiertos y su cuenta acumula más de 350.000 seguidores, pero eso no es todo. Algunos de sus vídeos, donde combina el riesgo y el humor, superan los 22 millones de reproducciones.