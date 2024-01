La increíble vida de Karina: la cantante lo cuenta todo en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ ha confirmado una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos. Por primera vez en la historia del programa, la cantante Karina se sentará en el plató de Pablo Motos para responder a las ingeniosas preguntas del presentador. Será la última invitada de esta semana y lo cierto es que hay una máxima expectación por saber lo que tiene que contar. Recordemos que hace unos meses cerró un acuerdo con Telecinco para participar en ‘Gran Hermano VIP’. Su aventura en este concurso estuvo cargada de polémica, pues le acusaron de estar engañando al público para llegar a la final y conseguir el premio.

La andadura de Karina en ‘Gran Hermano VIP’ terminó antes de lo que estaba previsto y fue en ese instante cuando empezaron los rumores. Sus enemigos aseguraron que había llegado a un acuerdo con Mediaset para estar un tiempo en Telecinco, pero su intención no era quedarse. El tiempo ha demostrado que el artista tenía otro proyecto entre manos, un espectáculo musical que podrá verse en el Teatro Bellas Artes de Madrid. El número se llama ‘Yo soy Karina. La mujer tras la cantante’ y promete dar mucho de qué hablar.

Lo cierto es que la vida de Karina no ha sido nada fácil y en esta obra pretende explicarle al público todo lo que hay detrás de sus grandes éxitos. Tal y como ha contado en una entrevista reciente para ‘El Mundo’, sufrió mucho por el comportamiento de algunos compañeros que estaban más interesados en tener algo con ella que en disfrutar de su talento.

El duro testimonio de Karina

Ahora Karina tiene la oportunidad de contarle todo esto a Pablo Motos, aunque ya ha dado algunas pinceladas del acoso que tuvo que soportar cuando empezó su trayectoria artística. «Se hablaba de que yo era muy estrecha. No es que yo fuera estrecha, yo iba con quien quería. Mira, yo no he buscado jamás la fama y el dinero. A mí lo que me apasiona es cantar. De eso he hecho mu profesión y he vivido hasta el día de hoy unas veces mejor y otras veces un poquito más estrecha», explica en el medio citado anteriormente.

La nueva invitada de ‘El Hormiguero’ insiste en que nunca toleró este tipo de atrevimientos, por eso empezó a tener problemas laborales y fue vetada de muchas empresas. Esto le causó serias dificultades económicas para salir adelante. «Me han cortado la luz y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado», comenta con orgullo.

Insiste en que hizo frente a estos conflictos gracias a la ayuda que recibió por parte de su familia y de algunos empresarios de la pequeña pantalla. «Siempre hay que hablar con la familia, en este caso con mis hijas para que te paguen el recibo de la luz. Siempre hay una salida. Yo he pedido trabajo en la televisión alguna vez».

Karina se sincera en ‘El Hormiguero’

Para Karina es fundamental haber conseguido una entrevista en el programa de Pablo Motos. En primer lugar porque este espacio aporta una gran visibilidad a todos aquellos famosos que están promocionando sus proyectos. Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto importante. La artista reconoce que le hace especial ilusión continuar trabajando en los medios, pues más de una vez le han acusado de estar desaparecida.

«Muchas veces han dicho que Karina se había retirado. Me querían retirar y yo siempre contestaba que estaba en activo. A mí no se me caen los anillos. El trabajo nos dignifica y pasarlo mal te fortalece, siempre que lo malo no sea muy largo», ha declarado durante una intervención que ha dedicado a dar publicidad a ‘Yo soy Karina. La mujer tras la cantante’. ‘El Hormiguero’ sierra una semana trepidante con una cantante cuyo talento ha ido saltando degeneración en generación.

Una trayectoria brillante

El público joven descubrió a Karina gracias a ‘Gran Hermano VIP’, pero lo cierto es que tiene a sus espaldas una trayectoria brillante que está repleta de éxitos. Ha cantado temas tan míticos como ‘El baúl de los recuerdos’ o ‘Concierto para enamorados’, obras que ya forman parte de la historia de la música española. En su momento tuvo tanta fama que representó a España en Eurovisión en 1971, alcanzando el segundo puesto gracias a ‘Un mundo nuevo’.

También hay que tener en cuenta que la nueva invitada de ‘El Hormiguero’ ha tenido muchas experiencias como actriz. De hecho ha formado parte de películas tan destacadas como ‘El último sábado’, aunque su proyecto más icónico es ‘La chica de los anuncios’.

La artista llega a Antena 3 después de estar unos meses triunfando en Telecinco, a pesar de que su estancia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra generó mucha controversia. Ahora todo esto forma parte del pasado gracias a su nueva ilusión profesional.