El impactante cambio por el alcohol y las drogas de la actriz que levantó pasiones en los 90

En los 90 la serie de ‘Los vigilantes de la playa’ marcó a toda una generación, una actriz que en aquellos tiempos levantó pasiones está hoy en día irreconocible. Todo adolescente en los años 90 no podía deja de ver una serie de invitaba a la vida sana. Cuerpos esculturales, deportistas y vida natural al aire libre, disfrutando de la playa, del agua y de muchas ensaladas, marcaban los objetivos de unos adolescentes enamorados de sus protagonistas. Yasmine Bleeth era una actriz que tocó el cielo en su papel de Caroline Holdenen, hoy en día no parecen ni la misma persona.

Yasmine Bleeth looks dramatically different from ‘Baywatch’ days https://t.co/dcjZ5wjBNM pic.twitter.com/jXYOfWlI3Z

— Page Six (@PageSix) February 20, 2020