El ilusionista Jorge Blass visita ‘Pasapalabra’ para dejarnos a todos boquiabiertos

El equipo de Roberto Leal ha anunciado que ‘Pasapalabra’ contará con un invitado que promete dejar a todos sin palabras: el famoso ilusionista Jorge Blass. Su nombre lleva mucho tiempo sonando con fuerza, pero ¿cómo es este mago tan famoso en las distancias cortas? Jorge ha llegado a lo más alto gracias a su esfuerzo y dedicación. Comenzó a estudiar magia siendo un niño. A los seis años se dio cuenta de que había nacido para entretener al público y se puso en las manos del especialista José Luis Ballesteros.

La fama de Jorge Blass ha llegado hasta tal punto que David Copperfield, uno de sus grandes amigos, le ha pedido algunos de sus números más populares. Ahora tiene la oportunidad de poner a prueba su cultura general y su agilidad mental gracias a los retos que le presentará Roberto Leal. Su objetivo es ayudar a los concursantes a acercarse al premio final y estará acompañado de otros tres rostros muy conocidos: Mariló Montero, Emilio Doménech y María José Besora.

Jorge Blass tiene una gran virtud

Jorge Blass continúa desafiando las expectativas y elevando la magia a nuevas alturas. Su impacto en la escena nacional le ha convertido en una leyenda, por eso muchos programas se ponen en contacto con él.

Sin embargo, su apretada agenda laboral no le permite aceptar todas las propuestas, por eso la audiencia de Antena 3 se ha quedado sin aliento al descubrir que participará en ‘Pasapalabra’ en calidad de invitado. El gran mérito del artista es que nunca ha dejado de innovar. En marzo de este mismo año concedió una entrevista a ‘Diez Minutos’ y dio unas declaraciones muy interesantes.

Según cuenta Jorge, su verdadero reto es atrapar al público. «No es solo un truco, es una técnica, es conseguir llevar al espectador a su campo, que puedan recordar cosas que no han pasado y olvidar otras que sí han pasado. Hay que potenciar el efecto que vas a crear es una estructura psicológica, técnica y luego artística», comentó al respecto. Es decir, sus números tienen detrás mucho trabajo y ahora podrá dar más explicaciones gracias a Roberto Leal.

Jorge Blass y su influencia en el público infantil

Durante la charla que tuvo con el medio citado anteriormente, Jorge Blass reconoció que se sentía muy orgulloso de la influencia que ejercía en el público joven. Muchos críos se han acercado a él para explicarle que son magos porque quieren seguir sus pasos. «Hay niños que me dicen: he empezado con tu kit de magia, viendo tu espectáculo y viendo tus vídeos en YouTube. Lo que no deja de ser una responsabilidad, un orgullo y una emoción tremenda», explicó al respecto.

La edad de Jorge

Jorge Blas tiene 43 años y su fama ha cruzado fronteras, de hecho es uno de los magos más importantes de nuestro país. ¿El motivo? Sus shows están estudiados a conciencia y nunca deja nada a la improvisación. «Mi magia es muy distinta, es más teatral», explicó en una de sus últimas intervenciones. Ahora llega a ‘Pasapalabra’ dispuesto a ofrecer su versión más desenfadada.

El mago es padre de un niño de 12 años llamado Máximo que tiene muchas posibilidades de seguir sus pasos. Sin embargo, el joven también siente una gran atracción por el mundo del deporte, por eso Jorge es incapaz de predecir si su pequeño heredará su legado.