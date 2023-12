¿Hubo terceras personas? El detalle más oscuro de la boda cancelada de Juan Ortega

Hace una semana únicamente sabían quién era Juan Ortega los amantes de la tauromaquia, pero ahora no hay nadie que no le ponga cara. Se ha convertido en uno de los toreros más famosos por motivos ajenos a su profesión y esa es la razón por la que prefiere apartarse durante una temporada. Las últimas informaciones apuntan a que reaparecerá en febrero de 2024 para cumplir con un contrato que tenía firmado con antelación. Hasta entonces permanecerá en la sombra y no dará declaraciones ni emitirá ningún comunicado. Su intención es esperar a que el público deje de interesarse por su vida privada.

El problema es que cada vez hay más datos encima de la mesa. Un conocido programa de Telecinco ha publicado una teoría que señala a una tercera persona. El periodista Omar Suárez asegura que alguien que pertenece al pasado del torero habría amenazado con presentarse en su enlace con Carmen Otte para formar un escándalo. Supuestamente esta advertencia provocó tal malestar en Juan que no tuvo más remedio que cancelar la boda 30 minutos antes.

¿Hay terceras personas?

Omar Suárez, un colaborador que siempre maneja muy buenas noticias, ha hablado con el entorno y tiene respuesta a muchas preguntas. «Una persona del pasado, que nunca se habría ido, podría haber impedido la boda», explica en ‘Fiesta’, espacio presentado por Emma García. “Amenazó con aparecer el día del enlace y hacer que todo saltara por los aires. Ante este temor, el torero se vio en la obligación de cancelarlo todo». Por otro lado, los amigos de Juan Ortega prometen que el diestro no tenía una vida paralela y hacen responsable de la situación al padre de Carmen Otte.

De momento la familia de Carmen se mantiene en silencio. La cardióloga se ha ido de viaje con su hermana para distanciarse de la polémica y tampoco pretende dar declaraciones al respecto. El problema es que su entorno sí está hablando con la prensa y por eso cada vez son más los que conocen cómo era su relación con Juan Ortega, con quien llevaba más de una década saliendo.

Juan Ortega tiene un secreto

Omar Suárez insiste en que Juan Ortega llevaba mucho tiempo escondiendo un secreto: la supuesta existencia de una tercera persona. «Esto que me cuentan abre un melón y da un giro a todo. La información procede de alguien muy cercano a ellos, no es torero pero pertenece al mundo taurino. La persona del pasado de Juan Ortega habría amenazado con soltar la bomba en plena boda y él se habría visto obligado a cancelarlo todo», explica el periodista.

Juan Ortega no quiere romper con Carmen Otte

Fuentes relacionadas con el círculo más estrecho de Juan Ortega aseguran que el torero «no da por rota» su relación con Carmen Otte. De hecho no descarta casarse con ella en un futuro si la cardióloga todavía sigue enamorada de él. El problema es que ahora debe recuperar la confianza de la familia de Carmen. Supuestamente en el pasado tuvo ciertos roces con su suegro y ahora el tema se ha reactivado tras la repentina cancelación de la boda.