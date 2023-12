La estratosférica cifra a pagar tras la ‘espantá’ de Juan Ortega en su boda: ¿habrá demanda?

La ‘no’ boda del torero Juan Ortega y Carmen Otte se ha posicionado como la noticia más comentada de los últimos días. La pareja congregaba a más de 500 invitados en la Iglesia de Santiago, ubicada en la localidad gaditana de Jérez de la Frontera, con el fin de celebrar su enlace matrimonial después de llevar juntos más de una década. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que a escasas horas de comenzar el evento, el novio decidiera dejar a su prometida plantada en el altar, suspendiendo todos los preparativos fijados para el que se supone que iba a ser uno de los días más felices de sus vidas.

Aunque son muchos los invitados que han ofrecido su testimonio sobre lo ocurrido a diferentes medios, lo cierto es que ninguno de los protagonistas se han pronunciado al respecto, por lo que el motivo que llevó al diestro a suspender sus planes nupciales continúa estando envuelto en un auténtico misterio. Un misterio que ha puesto de manifiesto las consecuencias a las que han tenido que enfrentarse los dos protagonistas tras la cancelación de la boda, como por ejemplo, la estratosférica cifra de dinero que han dejado a deber en el local contratado para celebrar el enlace.

Juan Ortega en la plaza de toros / GTRES

El Hotel Bodega Tío Pepe era el establecimiento escogido por los novios para el banquete pero, al cancelarse todo con tan poco tiempo de antelación, tendrán que asumir igualmente los gastos que ha generado tener todo preparado y montado. De acuerdo con lo publicado por La voz del sur, el convite no celebrado ascendía a un total de 75.000 euros, siendo 150 euros el precio por cubierto y comensal. No obstante, no hay que olvidarse que a esta ostentosa cantidad hay que sumarle el pago de diferentes servicios contratados ajenos al local, como la sesión fotográfica, la música, los adornos florares, los autobuses para trasladar a los invitados y el precio de los elementos indispensables en cualquier enlace como los trajes nupciales, la luna de miel o las míticas alianzas.

Según el programa Y ahora Sonsoles, la familia de la novia habría exigido a Juan hacerse cargo de todos los gastos que ha conllevado la boda que, finalmente, no llegó a celebrarse. Al mismo tiempo, también estarían planteándose reclamar el dinero ya adelantado para el viaje de luna de miel que tenían planeado. Aunque, por ahora, no hay ninguna información que sostenga que exista una demanda por parte de la familia de la novia hacia el torero.

¿Cómo se encuentra la relación sentimental entre Juan y Carmen tras la ‘espantá’?

Desde que salió a la luz la escena que muchos han catalogado ‘de película’, la actitud por parte de los novios ha estado vinculada en todo el momento al silencio. Mientras que Juan ha decidido blindarse incluso hasta en las redes sociales, quitando la opción de comentarios de sus posts, Carmen continúa ‘desaparecida’ en la esfera pública. Aunque se desconoce el paradero de la que se iba a convertir en la esposa del diestro, lo cierto es que fuentes cercanas a la joven han desvelado a La Razón que se encuentra completamente «destrozada».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Ortega (@juanortegapr)

Sin embargo, el programa de las tardes de Atresmedia presentado por Sonsoles Ónega afirmó que el entorno del torero no perdía la esperanza de poder continuar su noviazgo con Carmen. Y es que, de acuerdo a la información que maneja el espacio televisivo, Juan Ortega querría pedir perdón tanto a la cardióloga como a su familia. Y es que aunque el compromiso matrimonial haya quedado completamente roto, el diestro parece no dar todo por perdido en cuanto a su relación sentimental con la gaditana.