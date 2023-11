Los hombres de Chenoa: estos son los amores de la cantante y que seguro no conocías

Un año y medio después de casarse con Miguel Sánchez, Chenoa ha pensado que lo mejor para ambos es emprender aventuras diferentes. Eso sí, la nueva presentadora de ‘Operación Triunfo’ ha explicado que no es una decisión definitiva. Reconoce que se han separado, pero promete que es una circunstancia temporal que podría resolverse en un futuro. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? Algunos han señalado de forma directa a la cantante. Aseguran que tiene un estilo de vida que no es compatible con el de Miguel, quien se dedica a la medicina y no está interesado en la crónica social.

Miguel Sánchez no ha salido ileso. El periodista Omar Suárez, autor de esta exclusiva, asegura que ha sido su entorno el que ha filtrado la ruptura. Es más, según los datos que maneja, cabe la posibilidad de que exista «una tercera persona». Laura Fa, experta en prensa del corazón, asegura que el primer matrimonio de Miguel se rompió por un motivo muy parecido, por eso esta teoría cada vez cobra más peso. No obstante, Chenoa insiste en que el urólogo no ha tenido ningún comportamiento negativo, pero ¿está diciendo la verdad o le está protegiendo?

Las otras parejas de Chenoa

Chenoa siempre ha hablado muy bien de sus exparejas. Durante mucho tiempo había gente que pensaba que la cantante no tenía suerte en el amor. Su primera relación conocida fue con David Bisbal. Empezaron en ‘Operación Triunfo’ y años después de acabar el programa el artista decidió poner punto y final a este romance. Ella no lo pasó bien, de hecho compartió su malestar con el público y recibió el apoyo de sus fans hasta que logró superar el bache. No obstante, en ningún momento ha tenido malas palabras para Bisbal y siempre que ha hablado de él lo ha hecho con cariño.

Chenoa estuvo con David Bisbal cuatro años, de 2001 a 2005. Después conoció al actor Álex González. Por aquel entonces, Álex no era un rostro tan conocido como ahora y se asustó al comprobar la repercusión mediática que tenía la intérprete de ‘Cuando tú vas’. Todo parecía ir bien entre ellos, pero realmente estaban atravesando una crisis que no lograron superar.

La historia de Chenoa y David de María

Chenoa y David de María confirmaron su relación encima de los escenarios a través de un apasionado beso que se convirtió en la sensación del momento. En 2010 trabajaron juntos e interpretaron a dúo la canción ‘Que yo no quiero problemas’. Se enamoraron gracias a este tema, pero el romance no duró demasiado porque David tenía cuentas pendientes con su expareja. La teoría más extendida es que el artista rompió con Chenoa para poder volver con la actriz Elsa Pinilla.

Alain Cornejo, un empresario teatral

Después de David de María volvió a creer en el amor gracias a Alain Cornejo, un empresario teatral que no tardó en convertirse en un rostro muy cotizado dentro de la prensa del corazón. Empezaron en 2010 y Chenoa quería avanzar, pero Alain se dio cuenta de que iba a ser más feliz estando solo y rompió con ella en 2011.

No podemos olvidar a Curi Gallardo, quien estuvo con la artista desde 2011 hasta 2013. Tuvieron muchas idas y venidas y finalmente decidieron poner punto y final al noviazgo. Todas estas rupturas tienen un elemento en común: Chenoa nunca ha cargado contra ninguno de sus ex y siempre les ha respetado al máximo.