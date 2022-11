«He caído»: Rocío Flores alarma con la última hora sobre su estado de salud

Rocío Flores, a pesar de alejarse por completo de los medios de comunicación, sigue llamando especialmente la atención. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha mandado un mensaje que ha alertado a todos los amigos cercanos así como a sus seguidores. ¿Qué le pasa a la joven y por qué ha tenido que acudir de urgencias al hospital?

Rocío Flores preocupa por su estado de salud

El alto caché que pedía por su colaboración en un programa de ‘Telecinco’ no le ha venido nada bien: nadie ha aceptado tal cantidad de dinero y se ha quedado sin trabajo. Aun así, la joven no está preocupada porque sigue teniendo bastantes seguidores en las redes sociales.

Allí es totalmente transparente y da detalles de su vida privada, algo que delante de una cámara jamás haría. Por eso, han sido ellos los primeros en enterarse de su actual estado de salud. Rocío Flores ha dado unas declaraciones que han preocupado a todos.

«He caído»

Con su rostro en blanco y negro y un texto con el que era totalmente sincera, Rocío Flores aceptaba que había caído. «La historia de mis mareos ya os la cuento en otro momento que me encuentre mejor. Y a la pregunta de si me encuentro mejor, la respuesta es no. Creo que he caído. Tenía mucho frío y me he dado una ducha de agua hirviendo. Me quería dormir pronto, pero es imposible en mí», decía.

Pero esto no quedó aquí. Tan solo un día después, Rocío Flores volvía a su perfil de Instagram para actualizar el delicado momento por el que atraviesa. Aseguraba que no tenía más remedio que acudir al hospital.

Buenos días. Ayer estuve super desconectada y tengo un montón de mensajes preguntándome qué tal me encuentro. La verdad: me encuentro fatal, hoy ya no puedo ni tragar. Así que voy a vestirme y voy al hospital a que me vean», decía.