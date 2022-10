Joaquín Prat comparte una reflexión sobre Rocío Flores: “Tiene un carácter difícil”

Joaquín Prat realizó este miércoles una reflexión sobre Rocío Flores, que compartieron con él sus compañeros de El programa de Ana Rosa. Para el presentador, las últimas declaraciones de Olga Moreno han dejado al descubierto el difícil carácter de la joven.

Durante su charla con Ana Rosa Quintana, Olga Moreno manifestó que no era la primera vez que Rocío Flores se enfadaba con ella. Sin embargo, intentaba quitarle hierro al asunto. «Nuestra relación ahora mismo no se encuentra en el mejor momento. No es la primera vez que se ha enfadado conmigo. A ella le cuesta digerir las cosas… Sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño todo se arregla», exponía.

Unas palabras que llevaron a Joaquín Prat a hacer una reflexión sobre Rocío Flores: «Olga se muestra conciliadora, amable y comprensiva, pero lo que no puede evitar es que pensemos que Rocío Flores tiene un carácter difícil», exponía. «A Rocío le molesta que Olga rehaga su vida con una persona tan cercana a ella», añadía el presentador.

Joaquín Prat desvela lo que piensa de Rocío Flores

El presentador no entendía el cambio de actitud de Rocío, después de como ha elogiado a Olga Moreno por encima de su propia madre durante todos estos años: «Todos hemos visto cómo Agustín la ha cuidado, cómo ha evitado que se meta en más polémicas… (…) ¿Cuántas veces ha dicho Rocío que Olga era su segunda madre, y no puede verla feliz?», se preguntaba.

«Esto le complica la vida… «, sentenciaba Joaquín Prat, dejando ver desconcierto con la actitud de Rocío Flores con Olga Moreno, simplemente por el hecho de que la ex mujer de su padre haya rehecho su vida con su representante.

«Olga hace bien, cada uno que se busque la vida que ya somos mayorcitos», sentenciaba el presentador para zanjar el asunto. «Olga ha reaccionado como una madre, mientras que Rocío ha reaccionado como una adolescente», concluía Ana Rosa Quintana.