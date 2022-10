‘El programa de Ana Rosa’: ¿Por qué no presenta Ana Rosa Quintana los viernes?

El pasado 10 de octubre se vivió uno de los días más importantes en el mundo de la televisión de los últimos tiempos con el esperado regreso de Ana Rosa Quintana a televisión. Por eso, mucha se pregunta con preocupación por qué no presenta El programa de Ana Rosa hoy viernes.

Tras descubrir que padecía un cáncer, la presentadora se apartó de los platós para centrarse en su recuperación, algo que hizo durante casi un año que ha estado apartada del trabajo. Su vuelta reunió a un impresionante 25.5% de cuota, lo que se traduce en 721.000 espectadores por la mañana.

Tras las primeras palabras en el plató, Ana Rosa Quintana ofreció una multitudinaria rueda de prensa en la que quiso dar más detalles sobre su recuperación. Con la aparición de un emocionado Paolo Vasile, quiso dar detalles de cómo será su futuro laboral.

Aunque asegura que se encuentra bien, por consejo médico no estará los viernes al frente del programa: «Los humanos somos muy idiotas y todos creemos que hemos aprendido muchísimo y son experiencias que te van a cambiar la vida. Yo sé que mi vida va a cambiar, no puedo tener el ritmo de antes».

Paolo Vasile sorprende a Ana Rosa Quintana. Fuente: (Telecinco). pic.twitter.com/Tf0HEI0mkw — Espectáculos España (@EsEspectaculos) October 10, 2022

Como pasara en los últimos meses, su puesto estará ocupado por Joaquín Prat y Patricia Pardo, que han conseguido que El programa de Ana Rosa no se resienta por la ausencia de su presentadora. Esto hará que su vida sea más tranquila, algo que le han pedido sus médicos.

«Si mis médicos me han dejado reincorporarme, es con el compromiso de que me voy a cuidar, que al acabar el programa no voy a hacer nada y no voy a tener estrés. Yo he sido muy positiva», comentó a los espectadores.

«Hay que empezar poquito a poco, así que los viernes no voy a venir. Me han pedido que acorte un poco la semana. Es mucho programa y yo no me acordaba», confesó. Por eso, Ana Rosa Quintana no presentará su propio programa durante los viernes por tiempo indefinido.