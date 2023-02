La gata de Taylor Swift tiene más dinero que tú: el pastizal que ha acumulado

Olivia Benson es el nombre de la gata de Taylor Swift que tiene un pastizal acumulado, gana más dinero este animal que muchas personas. Desde 2014 Olivia está trabajando, el hecho de ser la mascota de una cantante famosa le ha abierto muchas puertas profesionales. Las redes sociales también la han ayudado para convertir este gata en la Kardashian de las mascotas. Tiene miles de seguidores atentos a sus movimientos y gana auténticas fortunas gracias a las apariciones en redes que realiza promocionando grandes marcas.

Taylor Swift tiene una gata que tiene más dinero que tú

La gata de la cantante Taylor Swift tiene más dinero que muchas personas, gana un pastizal gracias a sus apariciones en anuncios y en redes sociales. Su aspecto ha enamorado no solo a los fans de Swift sino también a los amantes de los animales o a los que quizás nunca se habían planteado tener un gato.

El primer anuncio de la gata fue nada más y nada menos que para Coca Cola Light. En esa ocasión acompañada de su famosa dueña que la convirtió en tendencia en ese momento. Todo el país y el mundo entero se fijó en un animal que parecía que estaba dispuesto a convertirse en la mascota de américa, un encanto de gata con mucho talento.

Ha aparecido como no podía ser de otra manera en varios videoclips de su dueña con lo cual su fama ya es casi viral. Aunque con Taylor no cobra si lo hace con algunas marcas que patrocina, Olivia es todo un símbolo para los amantes de los gatos. No solo por su aspecto sino también por su propia línea de productos ‘All About Cats.

La vida de Olivia Benson la comparte con Meredith Grey, la otra gatita de la cantante y también toma su nombre de las series favoritas de Swift. Son de la misma raza, la favorita de Taylor, aunque no se parecen, de distinto color y con personalidades muy diferentes, desde 2014 están todas juntas.

Pronto cumplirán 10 años, una edad que para una gata es mucho tiempo, aunque se ven perfectas. Mantiene a sus gatitas como auténticas reinas, ya sea por el dinero que ganan o su pasión por los animales, son las mascotas más queridas del momento, gracias a unos cuidados que se han convertido en virales.