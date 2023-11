La Fundación Pequeño Deseo lanza la primera vela de cumpleaños que pide deseos para los niños enfermos

Cada año, por nuestro cumpleaños, soplamos la vela y pedimos un deseo. Pues bien, ahora ese ritual tendrá un significado solidario y terapéutico gracias a la Vela de Doble de Deseo, la primera con doble mecha, que permite pedir dos deseos y certifica que uno de ellos se hará realidad: el de un niño gravemente enfermo al que la Fundación Pequeño Deseo hará realidad su sueño, dándole así apoyo emocional.

Para su lanzamiento, la Fundación ha contado con el apoyo de grandes ilusionistas de este país, que se han reunido alrededor de la figura del gran mago Juan Tamariz y de su escuela, que cumple 35 años. Aprendices en su día del maestro, como su propia hija Ana, Jorge Blass, Yunke, Jandro e Inés la Maga han participado en un emotivo spot en el que descubren, al soplar la vela del aniversario, el gran secreto que Juan desveló a su hija Ana: «¿La magia no existe?… existe la ilusión, por eso nos llaman ilusionistas».

Este spot ha contado también con la colaboración especial de Samantha Vallejo-Nágera y del hijo del chef estrella Michelin Mario Sandoval, que realizan el pastel de cumpleaños sobre el que los magos soplan la Vela de Doble Deseo. En ese mismo instante, y mientras escuchan el mítico «Chan ta ta chan» con el que el mago cerraba sus números, Sara, una niña hospitalizada, siente que verá cumplido su deseo… «No es magia, es ilusión».

«Lo que más me gusta en esta vida es ver felices a los demás y si puedo ayudar a que esa Magia se produzca, allí estaré. Cuando me contaron este precioso proyecto me imaginé la ilusión de tantos niños enfermos y no dudé en reunir a mis amigos. Desde aquí, les doy las gracias, por acudir a soplar la vela en nuestra querida sala Galileo Galilei», ha declarado Ana Tamariz, directora de la Gran Escuela de Magia que lleva su nombre.

Está comprobado que vivir un deseo, un anhelo, contribuye positivamente en el bienestar de estos niños, y bajo esa premisa la Fundación Pequeño Deseo lleva más de 20 años y más de 6.500 deseos cumplidos realizando su misión en toda España de la mano de más de 35 hospitales. Para seguir trabajando en ella, esta organización sin ánimo de lucro, junto a la empresa alicantina Dekora, lanza este producto con una simbología tan especial. La Vela de Doble Deseo, que ha sido diseñada en dos formatos -uno numérico y otro premium con una estrella, icono de la fundación por su varita de «hada madrina»-, estará a la venta a través de la tienda online, en grandes superficies y tiendas especializadas, por un precio aproximado de 1,35 euros.

La directora de Pequeño Deseo, Cristina Cuadrado, mostró su agradecimiento a todos los implicados en este proyecto: «Con este producto queremos convertir un momento tan especial como es soplar la vela de cumpleaños en un instante mágico, en el que la ilusión de un niño enfermo se haga realidad. Con sólo comprar esta Vela de Doble Deseo ya estarán colaborando a que sea posible. Estamos muy agradecidos a Dekora y a todos los magos que se han unido al proyecto».

El proyecto Doble Deseo ha sido ideado por el publicista experto en comunicación social Jorge Martinez, autor de míticas campañas como «Pastillas contra el dolor ajeno», en colaboración con la agencia CØLLAGE: «La Publicidad, como la magia, necesitan de la ilusión del espectador. La ilusión nos permite soñar, creer que aquello que anhelamos se puede llegar a conseguir. Nuestro anhelo ha sido desarrollar un producto que, a través de una idea sencilla, pueda ser capaz de mejorar la vida de miles de niños enfermos y de sus familias, canalizando así el deseo de todos: ayudar a los demás».

«No dudamos ni un momento en unirnos a esta maravillosa iniciativa, que si funciona como pensamos, la llevaremos al resto de Europa. Los valores de nuestra empresa están firmemente unidos a la misión de Pequeño Deseo, con la que nos sentimos comprometidos, y también agradecidos por dejarnos formar parte de los sueños de tantos niños que necesitan nuestro apoyo», declaró Roberto Cremades, director general de Dekora.

Agradecemos su colaboración al Hospital Universitario San Rafael y la Sala Galileo Galilei, por la cesión de espacios en beneficio de esta campaña solidaria.

Fundación Pequeño Deseo

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde el año 2000 para hacer realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades graves y crónicas, con el fin de apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente, según un estudio realizado por la propia fundación en 2012 junto al Colegio de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense, que el cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y, lo que también es importante, en su entorno más próximo, en muchos casos sus padres. En todos estos años ya hemos cumplido más de 6.500 deseos.

Sobre Dekora

Dekora Innova SAU es una empresa con más de 35 años de trayectoria, reconocida por su dedicación a la pastelería profesional y a la repostería creativa. Fundada como una empresa familiar en 1986, Dekora Innova ha experimentado un crecimiento constante y se ha convertido en un referente de la industria de la pastelería tanto a nivel profesional como en el hogar. Dekora está en los momentos más especiales de la vida de sus clientes, proporcionando que sus productos lleven alegría e ilusión a los hogares. Desde los inicios, colabora con entidades como Banco de Alimentos, APSA, hospitales, colegios y fundaciones con fines solidarios.