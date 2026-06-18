Fundación Mutua Madrileña premia la creatividad contra la violencia de género de estudiantes de toda España

La Fundación Mutua Madrileña ha dado a conocer los ganadores de la undécima edición de su concurso “Nos duele a todos”, con el que premia las mejores ideas y creatividades de los estudiantes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación.

El primer premio, dotado con 4.000 euros, ha recaído en el corto “Espacios Vacíos”, de Kim Castaño, alumna de 1º de Bachillerato del IES Carlos III de Madrid. La estudiante explica que quiso partir de una realidad que, con frecuencia, queda reducida a una cifra. “Todos los años hay feminicidios, pero para mucha gente quedan en un número”, lamenta Kim. Con su vídeo, busca recordar que detrás de cada caso hay una vida truncada y una ausencia irreparable para las familias: “Estamos normalizando las muertes de las mujeres, pero para sus familias no es una simple cifra, sino un espacio vacío que queda ahí y no se puede llenar”.

Por su parte, el segundo premio ha ido a otro video corto, “Fuera de plano”, de un equipo de siete alumnos de 2º de Bachillerato del IES Lope de Vega, de Madrid, formado por Darren Gadiana, Olivia Femenía, Marcos Navarro, Jimena Femenía, Violeta Serrano, Jana San Antonio y Pablo Martín, que recibirán los 3.000 euros del galardón. Con su vídeo pretendían concienciar sobre una realidad que sigue presente hoy en día y recordar a las víctimas “que no deben callar y que no están solas”.

Mientras, el tercer premio, dotado con 2.000 euros, ha ido a “Rompe el círculo”, de cuatro alumnos de 3º de la ESO del IES Llanes, del barrio de la Macarena en Sevilla. Con su video, el equipo formado por Indhira Campos, Roberto Beltrán, Martina Gil y Sara Rodríguez querían hablar del control que se da en las relaciones entre chicos y chicas adolescentes y cómo, en ocasiones, son conductas aprendidas en casa.

En esta edición, “Nos duele a todos” se ha dirigido exclusivamente a enseñanzas medias. Los trabajos ganadores han sido seleccionados de entre las más de 325 creatividades presentadas por 778 estudiantes de 58 colegios e institutos de toda España, lo que supone un aumento de participación del 22% con respecto a la edición anterior. Por su parte, el número de proyectos presentados ha crecido un 48%.

Además de estos primeros premios, el certamen concede premios al trabajo más popular -el más votado en redes-, el premio “Tolerancia Cero” y el premio al profesor más influyente, que se concede por primera vez en este certamen para reconocer la labor de los docentes y que reconoce al que más proyectos ha promovido.

Profesor más influyente

El reconocimiento al profesor más influyente ha recaído en Marcos García Fuente, docente de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el IES La Senda de Getafe (Madrid). Sus alumnos han presentado un total de 60 trabajos, entre ellos el proyecto ganador del premio al vídeo más popular y dos trabajos finalistas. Este profesor de Economía destaca que las nuevas generaciones “son cada vez mejores en valores”, aunque considera que la violencia de género no siempre se aborda con la profundidad necesaria en las aulas. “Hay gente que piensa que aquí debemos enseñar solo números y letras, pero yo creo que debemos ir más allá”, defiende.

El premio al trabajo más popular ha sido para “Dos generaciones, la misma herida”, un corto realizado por cinco alumnos de 4º de la ESO del IES La Senda: Oliver Sánchez, Álvaro Braojos, Carla Artiaga, Paula Ruiz y Paula Casares. Según cuentan los propios estudiantes, con el vídeo querían reflejar cómo la violencia de género es un problema que atraviesa a todas las generaciones, aunque esta se manifieste de diferentes formas, y que “si nunca se habla del tema, nunca va a dejar de pasar”.

Por su parte, el premio “Tolerancia Cero”, dotado con 1.000 euros y la emisión del video en los canales de Atresmedia, ha recaído en “Rompe tu silencio, hay salida”, de nueve alumnos de 2º de Bachillerato del IES Isabel Perillán y Quirós de Campo de Criptana (Ciudad Real): Paulina Berzosa, Guillermo Bustamante, Irene Arroyo, Manuel Ponce, Marta Espinosa, Ana Alberca, Alba Torres, Claudia Martínez y Enrique Carneros.

Fundación Mutua, contra la violencia de género

Dentro de su línea de acción social, en 2012 la Fundación Mutua Madrileña diseñó una línea de actuación prioritaria contra la violencia de género, en la que trabaja en un doble sentido: por un lado, apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a estas mujeres y sus hijos y, por otro, poniendo en marcha campañas de sensibilización no solo frente a esta lacra, sino promoviendo también el aislamiento social del maltratador.

Desde hace once años el concurso “Nos duele a todos” invita a los jóvenes a desarrollar ideas y mensajes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación.