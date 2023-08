Fue de película. Una famosa española puso un detective privado a su marido para pillarle ‘in fraganti’

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a llamar la atención, pero nadie esperaba que una noticia así llegara a salir a la luz. Afecta a una de las personas más mediáticas de la crónica social, persona que hasta hace muy poco tiempo era inaccesible. Estuvo con un cantante muy querido y conocido. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un punto importante. Esta celebridad se está separando y el proceso de divorcio está siendo muy complicado. ¿De quién estamos hablando? De una diseñadora de joyas que siempre ha generado mucho interés.

Sí, nos estamos refiriendo a Elena Tablada. En estos momentos su relación con Javier Ungría atraviesa un momento realmente complicado. La situación ha llegado a tal extremo que, según cuentan en el programa ‘Fiesta’, David Bisbal se ha posicionado al lado de Elena. Recordemos que no disfrutaban de una buena conexión, pero el divorcio de Tablada lo ha cambiado todo. Pero, ¿qué ha pasado para que la diseñadora quiera estar lo más lejos posible de su ex? Ha salido publicado que en la última etapa de su matrimonio contrató a un detective y descubrió algo.

El detective que contrató Elena Tablada

La periodista Sonsoles Ónega ha descubierto, gracias a uno de sus colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’, que Elena Tablada contrató un detective. “Fue durante los últimos coletazos de su relación”, explica el periodista que ha descubierto esta información. Pero, ¿qué pasó y qué le llevó a tomar esta decisión? Su matrimonio no funcionaba bien, ella sabía que estaba pasando algo y recurrió a los servicios del mencionado profesional para reunir pruebas en un posible juicio. Creía que le estaba siendo infiel y su objetivo era poder demostrarlo delante del juez si se llegara a dar el caso para quedarse con la custodia de la menor.

Según han explicado en ‘Y ahora Sonsoles’, el problema es que Elena Tablada “no demostró nada”. A partir de ese momento comenzó un periodo todavía más tenso, pues la diseñadora no sabía qué estaba fallando. Hasta ese momento todo había sido perfecto y la prensa pensaba que había encontrado a su príncipe azul. De hecho los rumores de crisis no llegaron hasta el final de la relación porque siempre habían aparentado ser una pareja unida y consolidada.

¿Qué estaba investigando Elena?

La periodista Beatriz Cortázar asegura que Elena Tablada no estaba investigando una posible infidelidad. Supuestamente contrató a un detective por otro asunto que no puede salir a la luz pública, pero no es nada relacionado con otra mujer. “Ese era el menor de sus problemas. Es un tema más delicado que eso, del que no se puede hablar”, asegura. Esta es la clave para entender por qué la separación está siendo tormentosa, pero es un tema privado que todavía no puede contarse públicamente.

Un juicio muy delicado

Elena Tablada no iba tan desencaminada y finalmente tendrá que verse las caras con su exmarido delante del juez. El juicio se celebrará próximamente, pero tendría que haberse producido el 15 de junio. La diseñadora está recibiendo el apoyo de sus seres queridos y hasta David Bisbal se ha preocupado por ella porque sabe que la situación no es nada agradable.