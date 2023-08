Una famosa saca a la luz el delito que cometió junto a Isabel Pantoja: «Fue en el baño»

Cuando pensábamos que lo sabíamos todo sobre Isabel Pantoja, llega una artista de reconocimiento internacional y suelta un bombazo inesperado. La cantante está viviendo un momento especial porque por fin se ha reconciliado con su hijo, el músico Kiko Rivera. Han estado años sin cruzar palabra porque Kiko le acusó en varios programas de Telecinco de haberle engañado con la herencia del torero Paquirri. La situación de Isabel ha sido muy delicada, pues durante este tiempo perdió a su madre y a su hermano. ¿Qué ha estado haciendo Kiko Rivera mientras su madre lloraba las pérdidas de sus familiares?

Kiko aseguró que prefería estar lejos de Isabel Pantoja porque esta solamente confiaba en su hermano Agustín, uno de los grandes enemigos del DJ. Sin embargo, algo ha pasado entre ellos que de un momento a otro vuelven a formar alianza. Isabel se trasladó hasta Sevilla, donde vive su hijo, cuando se enteró de que le tenían que operar por un problema de corazón. Él se lanzó a las redes para agradecerle el gesto y para informar de que habían firmado la paz.

El delito que cometió Isabel Pantoja

La artista está centrada en sus problemas personales y nunca entró a confirmar ni a desmentir las acusaciones que recibía por parte de Kiko Rivera, pero su imagen quedó muy dañada. ¿Lo peor? Que hay muchos medios que le dieron la espalda. Por ejemplo, en Telecinco dejaron de creer en su palabra y sacaron a la luz secretos que no le dejaron en buen lugar. Ahora ha sido ‘Socialité’, programa presentado por María Patiño, el que ha puesto sobre la mesa una información delicada.

La cantante y actriz Danna Paola, conocida por haber participado en la serie ‘Élite’ y por lanzar temas tan exitosos como ‘Mala Fama’, ha confesado que cometió un delito con Isabel Pantoja. Trabajaban juntas como jurado de ‘Top Star’, un concurso musical de Telecinco que no estuvo mucho tiempo en antena. La audiencia no recibió bien al formato, pero sus integrantes se hicieron muy amigos. “Yo recuerdo fumar cigarros con Isabel Pantoja en los baños”, desvela Danna Paola sin conocer la gravedad de la infracción.

“Hasta 600.000 euros”

‘Socialité’, el programa que ha sacado a la luz esta historia, ha desvelado que “esta infracción” puede ser condenada con una multa importante. Un experto ha declarado: “Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 30 a 600 euros, salvo la consistente en fumar en espacio prohibidos que será sancionada con una multa de 30 euros si la conducta infractora se produce de forma aislada. Las graves, con multas de 601 euros hasta 10.000 euros. Y las graves, desde 10.001 euros hasta 600.000 euros”.

Isabel tiene muchas deudas

La situación económica de Isabel Pantoja no es buena, tiene muchos problemas y no sabe cómo solucionarlos. La cantante lleva toda la vida trabajando, pero le han acusado de no haber administrado bien sus ganancias. El conflicto que mantuvo con Kiko Rivera no le ayudó. El DJ le acusó de haberle engañado para hipotecar Cantora, finca donde vive y gran joya de su patrimonio. De hecho se ha llegado a decir que quería vender esta propiedad.