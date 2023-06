El drama silencioso de Isabel Pantoja: casi se queda ciega de un ojo

Isabel Pantoja ha tenido una vida bastante complicada, a pesar de que es una de las voces más reconocidas del país. Se quedó viuda demasiado joven y no volvió a encontrar el amor verdadero, la relación con sus hijos es inexistente y tiene problemas económicos. El periodista Antonio Rossi, colaborador de ‘El Programa de AR’, ha ampliado este catálogo de desgracias. Todo lo anterior se queda en nada si tenemos en cuenta su última desgracia: ha estado a punto de quedarse ciega a causa de una enfermedad que no tiene cura.

Antonio Rossi ha explicado que Isabel empezó a sentirse mal en Cantora, finca que le sirve como refugio desde que rompió su relación con Kiko Rivera. No se siente cómoda saliendo de esta casa, así que evitó ir al médico y fue una amiga la que le obligó a pedir ayuda. Tenía el ojo muy rojo y se mareaba con frecuencia. Según Rossi, los dolores eran importantes y no tuvo más remedio que visitar un centro médico. ¿Cómo se encuentra ahora? Mejor, pero todavía se está recuperando.

Isabel Pantoja no le ha dicho nada nadie

Debemos tener en cuenta que la situación que atraviesa Isabel Pantoja es muy dura. Hace muchos años se dio cuenta de algo: no podía confiar en nadie, todo el mundo le traicionaba. El gran golpe llegó cuando su propio hijo siguió estos pasos. Kiko Rivera se sentó en un conocido plató de Telecinco para acusar a la cantante de “mala madre” y de haberle engañado con la herencia de Paquirri, padre de Kiko. Puso encima de la mesa rumores muy feos e Isabel optó por desaparecer.

La tonadillera no le ha contado nada a su hijo, no le ha dicho que ha estado muy enferma y a punto de perder la visión del ojo izquierdo. Era de esperar porque lleva tres años sin hablar con él y todo hace pensar que este vínculo ha desaparecido para siempre. Lo que verdaderamente ha llamado la atención es que tampoco ha compartido su problema con su hija Isa. La colaboradora asegura que tiene contacto con su madre. Entonces, ¿por qué no sabía nada?

El problema médico de Isabel

El periodista Antonio Rossi tiene todos los datos. “Todo comenzó antes de su gira americana. Estuvo a punto de suspenderla porque tenía una infección en el ojo izquierdo. Empezó con una rojez, era una inflamación hasta que el dolor se hizo insoportable y ya se tuvieron que tomar medidas”. Ha explicado que en estos momentos ha recuperado un 80% de la visión. Lo grave es que antes o después la enfermedad vuelve porque no tiene una cura definitiva.

La enfermedad siempre vuelve

Isabel Pantoja se está tratando en Córdoba. Ha encontrado al mejor doctor de Andalucía y confía plenamente en él, pero los dolores continúan. “Tiene un tratamiento de varios colirios, aunque ahora mantiene uno”, explica la fuente anterior. “Lo que más le preocupa es que es una enfermedad infecciosa que vuelve”. Ahora hace falta saber si Kiko Rivera se ha puesto en contacto con ella después de conocer la gravedad del asunto.