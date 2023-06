La famosa española que hunde a Risto Mejide: «Jamás en mi vida… «

Ha pasado justo lo que Risto Mejide había intentado evitar. El presentador está en el centro de la polémica desde que se filtró su ruptura con Natalia Almarcha. Lo primero que hizo fue lanzarse a las redes sociales para dejar claro que no tenía nada que decir sobre el tema. No iba a pronunciarse. Solo han estado seis meses juntos, pero muchos pensaban que la historia iba en serio. Por eso sorprendió tanto que Risto confirmara que volvía a estar soltero. Pero, ¿qué ha pasado? Hay dos versiones completamente completamente contrarias y una de ellas salpica a una mujer muy conocida en Telecinco.

No hay nadie que conozca la televisión como Risto Mejide, por eso ha intentado ser prudente y guardar las formas. Hubo medios que responsabilizaron a Natalia Almarcha de la ruptura, pero otro grupo de periodistas le señaló a él. Le asurcaron de intercambiarse “mensajes subidos de tono” con una influencer con bastante peso dentro de Mediaset. El rumor ha llegado a la protagonista de esta historia y ha estallado en sus redes para dejar claro que ella no tiene nada que ver con el presentador.

La famosa que ha estallado contra todos

¿Qué influencer ha sido relacionada con Risto y ha perdido la paciencia? Mayka Rivera, la joven que saltó a la fama gracias a ‘La isla de las tentaciones’. Nadie lo puede negar: los rumores tienen fundamento. Justo cuando se le ha relacionado con Risto ella se ha quedado soltera, ha roto su relación con Alejandro Bernardos después de dos años. Cansada de especulaciones, ha usado su canal de Mtmad para arremeter contra todos y de forma indirecta sus palabras han terminado hundiendo a Mejide. ¿Por qué está tan enfadada?

Mayka no consiente que le relacionen con más rostros conocidos y asegura que desde que rompió con su último novio no ha vuelto a tener pareja. Ha explicado cómo se sintió cuando descubrió que le estaban vinculando con el publicista. “Me quedé a cuadros porque jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca”. Reconoce que se siguen en las redes sociales, pero promete que nunca han intercambiado mensajes. “Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram, pero no he hablado en mi vida con él”.

Risto Mejide tiene problemas

Risto se ha visto salpicado por un revuelo que no esperaba y que ha dañado su imagen, siempre impoluta y lejos del corazón. Él no ha dado explicaciones, pero su supuesta amiga Mayka ha llegado hasta el final. “No le quiero dar más bola a esta tontería. Me causa rechazo este tema. No sé nada de su vida ni él de la mía, pero no sabéis el daño que hacéis a la gente”. La influencer promete que está muy afectada con todo este asunto y que nunca hubiera esperado tener que dar estas explicaciones.

Una vida tranquila

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no sabe que todo esto también ha afectado a Risto, sobre todo después de sus últimas palabras. Defiende que no son amigos, así que quiere centrarse en ella porque acaba de vivir una ruptura delicada. “Ahora quiero empezar de cero, una nueva vida. Me va a costar adaptarme a la soledad porque tenía bastante dependencia de Alejandro, pero es cuestión de tiempo”. Promete que no tiene energía para volver a enamorarse.