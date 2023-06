Risto Mejide vuelve a ser protagonista de la crónica social y no por nada bueno. Una vez más, el escritor se ha visto envuelto en una polémica entorno a su vida sentimental pues, desde que rompiera su relación con Laura Escanes, muchos han sido los rumores que se han vertido sobre su intimidad. Rumores que han terminado confirmándose. El último: su ruptura con Natalia Almarcha, la joven rubia con los mismos patrones que su ex que parecía haber conquistado el corazón del presentador y que ha acabado lanzando dardos envenenados contra él.

Hace tan solo unos días, ambas partes confirmaban el punto final de su historia de amor. Después de que la joven compartiese los mensajes que le habían llegado de seguidoras en los que rondaba la sombra de la infidelidad alrededor de su relación, era el jurado de Got Talent el que se pronunciaba con un comunicado a través de sus redes sociales en el que, además de revelar que había dos versiones de la ruptura, dejaba claro que no iba a pronunciar ninguna mala palabra respecto a la mujer con la que había compartido en este tiempo su vida. Pero, lejos de quedar ahí, Natalia daba un paso al frente y respondía sin pelos en la lengua: «Es una relación en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío…». Un dardo en el que dejaba entrever que el presentador sí podría haber sido desleal a su pareja.

Ahora, en mitad del estallido de la bomba, se ha filtrado el nombre de la que podría haber sido la causante de esta comentada ruptura: Mayka Rivera. Ha sido el tiktoker Abel Planelles el que ha desvelado que podría haber sido la ex concursante de La isla de las tentaciones la gota que ha colmado el vaso. Al parecer, a la farmacéutica le habrían llegado conversaciones entre los dos en las que Risto le estaría faltando el respeto. Y es que, aunque ese intercambio de palabras no ha salido a la luz (por el momento), las declaraciones de Natalia lo dicen todo. Además, las redes han recuperado un vídeo en el que la influencer se sonroja cuando Inma Campano asegura que haría buena pareja con Mejide. «Lo vuelvo loco», decía ella. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni tan si quiera para desmentir la información. Y, como dice el refrán: cuando el río suena…

Pero, ¿quién es Mayka? Nacida en Murcia, se dedicaba al mundo de la hostelería como camarera hasta que su vida dio un giro de 180 grados gracias a la televisión. Hasta entonces, era completamente desconocida, aunque ahora acumula más de 600 mil seguidores en Instagram. Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando empezó su concurso de la mano de la segunda temporada de La isla de las tentaciones, donde puso a prueba su relación con Pablo Moya y terminó cayendo en la tentación de Óscar.

Su historia de amor se rompió por completo y, desde entonces, han sido muchos los rostros conocidos con los que se le ha relacionado, como Gonzalo Montoya o Tony Spina. Y ahora podría ser el motivo del nuevo quebradero de cabeza de Risto Mejide. Algo que no sería descabellado, teniendo en cuenta que sigue los patrones: rubia y mucho más joven que él. Además, cabe destacar que hace apenas tres días la influencer hacía pública su ruptura con Alejandro Bernardos tras dos años de relación.