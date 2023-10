La famosa actriz que participó en ‘El Hormiguero’ y no te acordabas

Pablo Motos ha conseguido que ‘El Hormiguero’ llegue a lo más alto y parte de este éxito le corresponde a los colaboradores que han trabajado con él. En su equipo ha habido cantantes, actores, influencers e incluso rostros internacionales. El problema es que el programa está sujeto a muchos cambios, por eso algunos espectadores no recordaban que una famosa actriz también trabajó en el formato. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un aspecto importante. Pablo es uno de los mejores presentadores de Antena 3, por eso hay tan pocos famosos que se resisten a caer en sus redes.

El comunicador es una estrella muy cotizada, de ahí que muchos artistas estén deseando recibir su llamada para tener publicidad y reconocimiento. La hermana de una actriz internacional trabajó durante un tiempo en ‘El Hormiguero’. Estamos hablando de Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz. Mónica lleva dedicándose al mundo del espectáculo muchos años, pero siempre ha huido de la fama. No le interesa hacer ruido, solo quiere que la gente sepa quién es gracias a su talento.

El sentido del humor de Mónica Cruz

Mónica Cruz debutó en ‘El Hormiguero’ en 2017 con una sección llamada ‘Mónica Cool’. Tenía un mecanismo muy sencillo: la actriz y bailarina debía enseñar determinadas técnicas para que los espectadores de Pablo Motos no cometieran errores estéticos. En su primera aparición explicó como una mujer podía ir al servicio con un traje de cola. «He de decir que los baños públicos de mujeres también están muy sucios, sobre todo en sitios de fiestas», empezó diciendo, haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado.

Lo cierto es que Mónica encajó perfectamente en el equipo de Pablo. Todos los colaboradores que han pasado por sus manos tienen el mismo denominador común: son igual de divertidos y tienen un don especial para atrapar a los espectadores. El caso de Mónica fue especial porque nunca le ha gustado demasiado exponerse. Desde que saltó a la fama, ha guardado las formas y ha hecho todo lo posible para que su vida privada quede detrás de las cámaras.

Mónica triunfó en ‘El Hormiguero’

Mónica Cruz coincidió en ‘El Hormiguero’ con la cantante Rosa López. Le explicó que si tenía que ir al baño con un vestido largo nunca debía quitarse la cremallera, pues corría el peligro de no poder ponérsela de nuevo. «La gente no atina bien, las mujeres también, no solo es cosa de hombres. Lo importante es que nunca bajes la cremallera porque igual nunca vuelve a subir. Si la bajas en el baño, búscate la vida», declaró con total naturalidad.

‘El Hormiguero’ siempre contrata a los mejores

El momento de máxima popularidad de Mónica Cruz llegó en 2002, mientras era una de las protagonistas de ‘Un paso adelante’. En esta época mantenía una relación sentimental estable con el actor Miguel Ángel Silvestre. A partir de este momento se convirtió en una estrella para la crónica social, por eso tiene tanto mérito que Pablo Motos consiguiera ficharla en su equipo. No obstante, la sección que presentaba no cuajó y terminó desapareciendo.