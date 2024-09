Los expertos ya saben lo que pasará el lunes: la lluvia sólo afectará a estas comunidades

Hemos pasado un fin de semana de relativa estabilidad en casi todo el territorio y ahora empezamos una nueva semana mirando al cielo, la lluvia será una de las grandes protagonistas de estos días. Por lo que, debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que nos está esperando. Habrá llegado ese día de la semana en el que antes de salir de casa, debemos saber qué es lo que pasará, ante la incertidumbre de lo que nos está esperando.

Son días de otoño en los que todo puede ser posible, desde una bajada de temperaturas histórica, hasta salir de casa en manga corta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a gestionar determinados elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es hora de avanzar en un camino de cambios que puede darnos más de una alegría. Sin duda alguna, lo mejor es no tener que sacar el paraguas y al menos, disfrutar de ese sol otoñal que puede dejarnos una situación que se disfrazará de verano. Toma nota de esta previsión del tiempo.

La lluvia sólo afectará a estas comunidades

Una parte de las comunidades autónomas quedarán afectadas por la lluvia en estos días de otoño, es todo un alivio. Hemos asistido a un importante cambio de ciclo que ha acabado siendo lo que marque unas jornadas que han llegado para ser de las más importantes de nuestro día a día.

Empezamos a movernos en una sóla dirección, descubrimos que las lluvias pueden ser nuestro peor enemigo, especialmente en estos tiempos que corren, en los que todo empieza a cambiar y lo hace de tal forma que hay que estar pendientes de cada paso. Es la hora de ver en los expertos de la AEMET a nuestros mejores aliados.

Este lunes todo puede cambiar, de ese veranillo de ‘San Miguel’ que dejamos atrás, pasamos a una nueva situación que puede ser la que marque una diferencia importante. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a ver llegar algunos cambios en este destino poco común al que nos enfrentamos.

Sabemos lo que pasará este lunes, tal y como marca la previsión del tiempo, sólo unos pocos tendrán que sacar el paraguas en estas próximas horas.

Ya saben los expertos qué pasará el lunes

Este lunes, nos enfrentamos a un importante cambio de ciclo, tenemos por delante un final de mes que dejará atrás el caótico tiempo que dejamos atrás. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tenemos que mirar al cielo y ver qué es lo que nos está esperando en estas horas.

Los expertos de la AEMET no tienen ninguna duda de lo que llega: «En la mayor parte de la Península y en Baleares continuará el predominio de una situación anticiclónica con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. No obstante, se prevé que el noroeste peninsular siga afectado por el paso de un frente dejando cielos nubosos en Galicia y área cantábrica occidental y precipitaciones en el oeste de Galicia, que no se descartan con carácter más débil y disperso en el resto de Galicia y en Asturias. Asimismo, dejará intervalos nubosos, sin esperar precipitaciones, en el área cantábrica oriental. También se esperan intervalos de nubes bajas matinales en la mitad norte de litorales mediterráneos e interior sureste, y de forma algo más persistente en Melilla y en la zona del Estrecho, donde podría dejar alguna precipitación muy débil. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos o despejados en el resto».

Las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante: «Probables brumas y nieblas matinales en Galicia y extremo occidental del área cantábrica, sin descartar que fueran persistentes en la fachada atlántica gallega, y no se descartan bancos de niebla en el bajo Ebro, zonas prelitorales de Cataluña y en el interior sudeste. Posible calima débil en el extremo sur de la Península, Ceuta y Melilla. Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y en Baleares, más acusadamente las máximas en el interior este peninsular, y las mínimas en montaña. Únicamente en el Cantábrico se prevé un descenso de las máximas. Pocos cambios en Canarias. Soplarán vientos de componente este en la mitad sur del área mediterránea con algún intervalo de levante fuerte en el Estrecho, y predominarán los vientos de componente sur en la mitad norte del Mediterráneo. En Galicia, viento del oeste tendiendo a suroeste con intervalos fuertes en litorales. En el Cantábrico, del oeste tendiendo a flojo variable, y flojos variables en el interior peninsular. Alisio moderado en Canarias».