Los expertos confirman las peores noticias para agosto: alerta roja por un episodio nunca visto

Llega el mes de agosto y los expertos lanzan una alerta roja por un episodio nunca vista, ha llegado esta época del año en la que el calor es uno de los grandes protagonistas. No podemos dejar escapar una situación que puede acabar marcando un antes y un después. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una novedad importante que puede cambiarlo todo y que acabará siendo el que nos afectará de lleno en todos los sentidos. Esta estabilidad en el tiempo puede darnos consecuencias inesperadas que son claves para poder afrontar un importante cambio.

Las vacaciones son el momento del año en el que debemos empezar a prepararnos para lo peor. Sin duda alguna, tenemos que estar muy pendientes de una nueva realidad que puede ser clave y que realmente acabará marcando un paso importante. Esos días de tiempo libre en los que podemos hacer casi cualquier cosa, dependerán en gran medida de lo que acaba pasando en estas jornadas que tenemos por delante. Toca estar preparados para una alerta roja que trae novedades y que pone el país en un cierto riesgo que podría acabar siendo el que marque la diferencia.

Se confirman las peores noticias para agosto

Este mes de agosto nos enfrentamos a una nueva ola de calor que traerá novedades importantes y que puede alejarnos de lo que sería habitual. Sin duda alguna, afrontamos una situación que es propia de esta época del año. No ha habido veranos fríos desde hace décadas, siendo una anomalía que debemos tener en cuenta.

La inestabilidad que tenemos por delante puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Por lo que, de momento, solo podemos pensar en ese sol de justicia al que nos enfrentamos y lo haremos con la mirada puesta a estos días de vacaciones en los que los planes se pueden ver afectados por todo lo que pasa a nuestro alrededor.

Si has empezado las vacaciones o vuelves de ellas, no lo dudes, los expertos tienen que darte una noticia que quizás no esperabas. En la oficina o pie de playa, habrá llegado el momento de prepararte para lo peor, en especial en estos días en los que tendremos que estar pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Toma nota de todo lo que te está esperando de la mano de un episodio nunca visto.

Alerta roja por un episodio nunca visto

Este jueves, según los expertos del canal de El Tiempo empieza un marcado descenso de las temperaturas que debemos tener en cuenta: «El jueves habrá un descenso térmico importante en Galicia, el Cantábrico, en el valle del Ebro y en puntos del este y Baleares, sin embargo, el calor seguirá siendo intenso en casi todo el país. El viernes las temperaturas bajarán de forma casi generalizada, sobre todo en el interior nordeste. Habrá un descenso entre 6ºC y 8ºC en puntos de La Rioja, este de Castilla y León y en puntos de Aragón. Con este descenso, este día ya no se esperan cumplir los requisitos de ola de calor en España. Aún así, las temperaturas seguirán siendo muy altas en el interior peninsular, sobre todo en el valle del Guadalquivir».

Lo peor de este calor, serán las noches con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual: «Las noches no serán una excepción y es que esta madrugada no han bajado de los 28.3 en Cabacés, Tarragona. Seguirán sin bajar de los 25ºC en algunas áreas, lo que aumentará el riesgo de problemas de salud, especialmente para los más vulnerables. Aunque las mínimas comiencen a bajar a partir del jueves, todavía podrían seguir sin bajar de los 22ºC o incluso de los 25ºC en muchas zonas del centro, sur y este peninsular, además de Baleares. Las noches tropicales y tórridas continuarán produciéndose en España».

Nuestro enemigo estos días es una temible ola de calor que cumple con unos requisitos: «Una ola de calor es un fenómeno donde el aire se calienta significativamente, con temperaturas anormalmente elevadas durante al menos tres días consecutivos. Al menos el 10% de las estaciones meteorológicas deben registrar máximas por encima del percentil del 95% de su serie histórica de julio y agosto para considerarse ola de calor. Este fenómeno provoca un ambiente muy cálido y ocasionalmente húmedo, aunque la humedad suele disminuir debido a la formación de nubes. La percepción de una ola de calor varía según la temperatura media de la zona. Regiones con clima mediterráneo, como Andalucía y Murcia, son más propensas a olas de calor extremas». Toca prepararse para empezar un mes de agosto con algunos cambios que debemos tener por delante y que son fundamentales que empecemos a cuidar de una manera o de otra.