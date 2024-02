«Estuve 2 días ciega»: el aterrador testimonio de esta mítica famosa española

Hay una artista española que ha compartido el drama que ha atravesado en los últimos tiempos. Al público le ha llamado poderosamente la atención su relato porque esta persona es muy optimista y siempre muestra su mejor versión. La noticia ha tenido tanta repercusión que incluso la presentadora Ana Rosa Quintana la ha tratado en ‘TardeAR’. Estamos hablando de La Pelopony, una artista musical muy conocida porque participó en una de las ediciones de ‘Supervivientes’ y dio varias entrevistas en ‘Sálvame Deluxe’. Recientemente ha utilizado su influencia en las redes sociales para destapar lo que le ha pasado durante un viaje a Turquía.

La Pelopony reconoce que es muy exigente con su aspecto físico, por eso se ha sometido a varias cirugías estéticas e invierte mucho tiempo en conseguir el cuerpo perfecto. El problema es que esta obsesión le ha llevado al límite y ahora está muy arrepentida. Considera que ha sido un error volver a pasar por quirófano, sobre todo porque se ha hecho seis operaciones a la vez: dos liftings (papada y pómulos), el cat-eye, el brow-lift, la blefaroplastia y una rinoplastia.

Para que no le acusen de estar exagerando, la cantante ha compartido unas imágenes en su cuenta de Instagram que dejan muy poco espacio a la imaginación. Insiste en que está atravesando una etapa muy complicada porque incluso ha llegado a perder la visión. Su verdadero nombre es Yolanda Gallardo y lleva muchos años dedicándose al mundo del espectáculo, pero nunca se había visto envuelta en un escándalo de estas características. Considera que lo mejor que puede hacer es contar la verdad e intentar que sus fans no caigan en los mismos fallos que ha tenido ella.

El desgarrador testimonio de La Pelopony

La semana pasada se habló mucho de La Pelopony porque se celebró el Benidorm Fest, un concurso musical que tiene como objetivo elegir al representante de España en Eurovisión. La cantante catalana siempre ha querido que su talento sonase por toda Europa, así que lleva muchos años intentándose presentar al certamen. El problema es que no cumple con los requisitos y su candidatura cae en saco roto. Este año, mientras una gran parte de la audiencia se preguntaba dónde estaba, ella vivía un auténtico infierno por culpa de la operación múltiple que se hizo en Turquía.

«La operación se complicó un montón. Me cuesta mucho hablar. Estuve muy mal. Eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar. Me dio un ataque de ansiedad y estuve dos días ciega», ha comentado visiblemente afectada. Lo único bueno es que ha aprendido una lección: hay que saber frenar a tiempo. Considera que ella estaba «perfecta» y cree que ha sido demasiado ambiciosa, pues no le hacía falta pasar por quirófano y no ha tenido en cuenta los riesgos que estaba asumiendo.

Ahora lo ve todo mucho más claro e insiste en que ha vivido una situación límite. «Yo pensaba que me iba a morir. Pedía morfina. No me encajaban ni los dientes de lo inflamada que tenía la boca. Se me desplazaron las muelas. Lo he pasado fatal. Ha sido horrible, de verdad».

«Creía que me moría»

La Pelopony ha publicado su relato. Confía en que sus fans saquen un aprendizaje de lo que ha pasado, pero no ha tenido en cuenta que tiene a sus espaldas un ejército muy potente de detractores. Esa es la razón por la que hay gente que ha puesto en duda sus palabras, aunque ella insiste en que lo que ha contado es completamente cierto. «No sé si voy a quedar guapísima u horrible, la verdad es que ahora mismo me da igual. Si quedo bien, claro que me alegraré, pero sino, yo, de verdad, no os recomiendo estas seis cirugías juntas. Yo lo he pasado fatal. Estar ciega y sin analgésicos apenas… Creía que me moría, os lo juro».

La artista ha hecho examen de consciencia y ha llegado a una clara conclusión. Piensa que no era necesario someterse a una operación tan exigente porque su aspecto físico, según su punto de vista, ya era bueno. «El doctor me pagó dos días más de clínica porque era imposible que en mi estado me fuera sola al hotel. Si queda bien, habrá valido la pena y sino, soy una gilipollas porque no me hacía falta».

La Pelopony ha explicado en ‘TardeAR’ que se hizo la operación en Turquía porque en España le pedían demasiado dinero. «A la tercera vez nadie quería tocármela en España, solo un médico que me pedía 14.000 euros y con eso me he hecho la cara entera». Aprovechó que el foco de atención estaba puesto en ella para devolver los ataques que había recibido. No le ha sentado bien que digan que tiene «la cara desfigurada», aunque reconoce que su aspecto actual es poco agradable.